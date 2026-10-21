به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،نخستین مرحله اردوی تیم ملی کاراته زنان برای حضور در جام جهانی چین، در استان کرمانشاه آغاز شد و تا ۵ آبان ادامه خواهد داشت.

در ترکیب ۶ نفره ایران برای بخش کومیته تیمی، حنانه صالحی از مازندران نیز حضور دارد.

صالحی ساروی که دارنده دو طلای قهرمانی آسیا و دو طلای لیگ جهانی است؛ برای کسب یک عنوان جدید تلاش می‌کند.

دومین دوره رقابت‌های کاراته جام جهانی از ۲۹ آبان تا یک آذر در چین برگزار می‌شود.