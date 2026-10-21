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حنانه صالحی کاراته کا ساروی همراه تیم ملی کاراته زنان در رقابتهای جام جهانی چین حضور خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،نخستین مرحله اردوی تیم ملی کاراته زنان برای حضور در جام جهانی چین، در استان کرمانشاه آغاز شد و تا ۵ آبان ادامه خواهد داشت.
در ترکیب ۶ نفره ایران برای بخش کومیته تیمی، حنانه صالحی از مازندران نیز حضور دارد.
صالحی ساروی که دارنده دو طلای قهرمانی آسیا و دو طلای لیگ جهانی است؛ برای کسب یک عنوان جدید تلاش میکند.
دومین دوره رقابتهای کاراته جام جهانی از ۲۹ آبان تا یک آذر در چین برگزار میشود.