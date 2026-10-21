فرماندار مهران با رد شایعات درباره بسته شدن این گذرگاه بین‌المللی گفت: مرز مهران باز است و تردد مسافران و فعالیت بازرگانان و کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی مانند روال معمول در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حیدر نعمتی» فرماندار مهران با اعلام این خبر گفت: هیچ‌گونه محدودیت یا ممنوعیتی در زمینه رفت‌وآمد مسافران یا فعالیت‌های تجاری در این پایانه مرزی اعمال نشده و دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مستقر در مرز با آمادگی کامل به خدمت‌رسانی مشغول هستند.

وی افزود: مرز مهران که یکی از مهم‌ترین کانون‌های تردد زائران و مراوده‌های اقتصادی با کشور عراق است، باز است و روند رفت‌وآمد مسافران و همچنین فعالیت بازرگانان و کامیون‌های حامل کالا‌های صادراتی مانند روال معمول در جریان است.

نعمتی با اشاره به اهمیت راهبردی این مرز خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه مهران در مناسبات اقتصادی و گردشگری مذهبی، پایش لحظه‌ای وضعیت پایانه در دستور کار مدیریت شهرستان قرار دارد تا هرگونه نیاز احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین و برطرف شود.

فرماندار مهران از فعالان حوزه تجارت و مسافران خواست اخبار و اطلاعات درست را فقط از رسانه‌های رسمی پیگیری کنند و به شایعات بی‌اساس توجهی نداشته باشند.

مرز مهران به دلیل نزدیکی مسافت و امنیت مسیر در خاک عراق، اصلی‌ترین گذرگاه زمینی کشور برای تردد زائران به شمار می‌رود. این گذرگاه سال گذشته میزبان افزون بر هشت میلیون نفر بود و در ایام اربعین امسال نیز بیش از ۵۰ درصد زائران از مرز بین‌المللی مهران تردد کردند.