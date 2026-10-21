رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان امروز در نشست با اصحاب رسانه با موضوع تجمعات شبانه ، حضور مستمر مردم در میدان را مهمترین عامل تقویت اقتدار، همبستگی و انسجام کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به برگزاری ۲۳۴ شب تجمع مردمی در حدود ۴۰ نقطه استان گفت: مردم با حضور خود در صحنه، روایت نخست را رقم زدند و رسانه‌ها هم در کنار مردم راوی این اقتدار و شکوه بودند.

وی با اشاره به نقش حضور مردمی در تقویت روحیه نیرو‌های مدافع کشور افزود: نیرو‌هایی که در شرایط سخت آب‌وهوایی در مرز‌ها برای دفاع از کشور خدمت می‌کنند، به حضور و حمایت مردم دلگرم هستند و همراهی مردم، پشتوانه‌ای برای استمرار فعالیت‌ها و ترمیم آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌هاست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر مردمی‌بودن برنامه‌های تجمعات گفت: تجمعات شبانه متعلق به مردم است و نباید به نام مجموعه یا دستگاه خاصی ثبت شود به همین دلیل، تلاش کرده‌ایم برنامه‌ها با محوریت مردم برگزار شود و نظر و خواسته آنان در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

قربانی همچنین با اشاره به برخی فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در تجمعات شبانه گفت: مردم در برگزاری برنامه‌های مناسبتی، توزیع شیرینی و اجرای پویش‌های مختلف مشارکت داشته‌اند و یک موکب قرآنی نیز با تلاش گروهی از بانوان، زمینه ختم قرآن کریم را در میدان فراهم کرده است.