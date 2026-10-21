رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: عشایر کشور با حضور در مناطق مرزی و صعب‌العبور، شبکه پیش‌آگاهی و مهار بحران‌ها را تقویت می‌کنند.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان امور عشایر ایران در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان مدیریت بحران کشور با اعلام این که جامعه عشایری با پراکندگی در ۵۰ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی و مرزی، ظرفیتی راهبردی برای پیش‌آگاهی، پدافند غیرعامل و دیده‌بانی سریع حوادث محسوب می‌شود، تصریح کرد که ناوگان آبرسانی عشایری با ظرفیت ۶۰۰ دستگاه تانکر برای پشتیبانی از عملیات اطفای حریق در مناطق دورافتاده سازماندهی شده است.

جهانبخش میرزاوند با اشاره به تجربه موفق عشایر در گزارش حوادث و تحرکات مرزی، بر ضرورت تشکیل تیم‌های واکنش سریع با مشارکت جوانان عشایری در ۲۷۶ مدرسه شبانه‌روزی و توسعه پوشش مخابراتی مناطق عشایری تأکید کرد و هشدار داد که کاهش جمعیت عشایری و خروج دام از مراتع، ریسک انباشت علوفه، آتش‌سوزی و فرسایش خاک را افزایش می‌دهد.

در این نشست، حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از توان جوامع محلی برای پیشگیری و واکنش اولیه به مخاطرات طبیعی مانند سیل و آتش‌سوزی مراتع، از راه‌اندازی قرارگاه عملیاتی، اختصاص بالگرد، احداث پد‌های فرود اضطراری و تشکیل کمیته مشترک چهارنفره برای اجرای مفاد این تفاهم‌نامه خبر داد.