به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه دیدار با خانواده شهید مرتضی اکبری با تأکید بر رشد بی‌سابقه توان دفاعی کشور، گفت: پیشرفت‌های تکنولوژیک در حوزه‌های موشکی و پهپادی، معادلات قدرت را در منطقه تغییر داده و دشمن را به عقب‌نشینی در مواجهه با اقتدار رزمندگان واداشته است.

سرلشکر مصطفی ایزدی افزود: رشد توانمندی‌های رزمندگان، نه تنها از نظر کمّی، بلکه از نظر سطح فناورانه و پیچیدگی فنی، شکاف عمیقی را با توان دشمن ایجاد کرده است.

وی با اشاره به موفقیت‌های اخیر در حوزه دفاع هوایی، گفت: خنثی‌سازی بیش از ۲۴۰ فروند از هواگرد‌های دشمن، گواهی بر سطح بالای آمادگی و پیشرفت در سامانه‌های پدافندی ایران است.

جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به ضعف استراتژیک دشمن در منطقه افزود: دشمن امروز در موقعیت استیصال قرار دارد؛ به‌طوری که پایگاه‌های تهاجمی آنها در فاصله بیش از ۵۰۰ کیلومتر از حریم دریای عمان و خلیج فارس، در معرض آسیب‌های جدی قرار گرفته است و توانایی رزمندگان ما در تهدید حتی شناور‌های دشمن، آنها را ناچار به عقب‌نشینی از موقعیت‌های خود کرده است که این امر نشان‌دهنده ضعف آشکار آنهاست.

سرلشکر ایزدی همچنین بر پیوند ناگسستنی میان ملت و نیرو‌های مسلح تأکید کرد و گفت: قدرت اصلی ما، پیوند عمیق میان مردم و رزمندگانی است که از بطن ملت برخاسته‌اند، حضور پرشور مردم در کنار نیرو‌های سپاه، ارتش، فراجا و بسیج و ایثارگری نیرو‌های بومی در مرزها، ضامن پیروزی در این مسیر است.