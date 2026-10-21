به گزارش خبرگزاری صداوسیما مراسم افتتاحیه نوزدهمین کنگره دانش اعتیاد، صبح امروز در سالن همایش رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

محمد زارعی، قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، با اشاره به وظایف ستاد در زمینه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با مقابله با اعتیاد، گفت: دنیا درگیر بلیه اعتیاد است و براساس آخرین آمار جهانی، نزدیک به ۳۰۰ میلیون نفر در جهان با این معضل درگیر هستند.

وی با اشاره به تلفات جهانی ناشی از سوءمصرف موادمخدر تصریح کرد: سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در جهان بر اثر سوءمصرف موادمخدر جان خود را از دست می‌دهند و هیچ جنگ و بلایی چنین میزان تلفاتی ندارد.

زارعی، پیشگیری را اولویت امروز ستاد مبارزه با موادمخدر دانست و افزود: ما مبارزه جدی با موادمخدر داریم و در قالب پیشگیری وضعی، به دنبال جلوگیری از ورود موادمخدر به کشور هستیم. در مرحله دوم، پیشگیری قضائی را دنبال می‌کنیم و به دنبال متعادل کردن هزینه جرم هستیم.

وی با اشاره به مرحله سوم پیشگیری، یعنی پیشگیری فرهنگی، تصریح کرد: در دولت چهاردهم، اتفاقات خوبی در حوزه سیاست‌گذاری با نگاه تحولی رخ داده است و همچنان برخورد با کشت غیرمجاز، اولویت ما است.

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه کشت خشخاش به هیچ عنوان مجوز ندارد و همچنان ممنوع است و با آن برخورد جدی می‌شود،افزود: بیش از سه دهه است که در موضوعات مختلف حوزه مقابله با اعتیاد و درمان معتادان تلاش کرده‌ایم.

زارعی ادامه داد: نگاه تحولی امروز ستاد، بررسی تجربیات سه‌دهه‌ای در حوزه درمان اعتیاد است. ستاد با برگزاری بیش از هزار نفرساعت کار تحقیقاتی و پژوهشی، چند سند تحولی را آماده کرده است و این نوید را می‌دهیم که این اسناد به‌زودی در جلسه ستاد به تصویب برسند.

وی با بیان اینکه یکی از این اسناد، سند تحول درمان است، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که باید در این سند تحولی به آن توجه می‌کردیم، طبقه‌بندی معتادان براساس شدت و ضعف اعتیاد و نوع درمان موردنیاز این افراد بود.

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به یکی دیگر از موضوعات موردتوجه ستاد گفت: تأمین مواد اولیه برای تولید دارو‌های مخدرپایه، از دیگر موضوعات مهم است. در قانون ما ظرفیت‌هایی برای تولید این‌گونه گیاهان پیش‌بینی شده است که در حوزه پزشکی و درمان معتادان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نیاز اولیه شرکت‌های دارویی را از محل کشفیات تأمین می‌کردیم که البته این روش با دو مشکل همراه بود؛ از یک سو، کیفیت پایین و وجود ناخالصی‌ها و از سوی دیگر، تغییر الگوی کشت در افغانستان، خطراتی را متوجه ذخایر راهبردی می‌کرد. ازاین‌رو، مقرر شد در نهایت کشت گونه شقایق الیفرا مدنظر قرار گیرد و در پی آن هستیم که از ظرفیت کشت این گیاه بهره ببریم. این گیاه قابلیت تیغ‌زنی ندارد و استحصال فرآورده‌های آن در کارخانه انجام می‌شود.

زارعی با اشاره به کشت دیگر گیاهان موردنظر از جمله شاهدانه صنعتی و شقایق ایرانی، افزود: کشور همسایه ما، پاکستان، از کشت شاهدانه صنعتی سودآوری قابل‌توجهی دارد و ما در این زمینه با نوعی خودتحریمی مواجه بودیم که در نهایت، کشت این گیاه نیز به تصویب رسید.

وی با اشاره به گذشت بیش از یک دهه از اجرای مطالعات شیوع‌شناسی اعتیاد تصریح کرد: این مطالعات در سطوح دانش‌آموزی، دانشجویی و جامعه عمومی انجام شده است. نتایج مطالعات در دو سطح جمعیت عمومی و دانش‌آموزی تقریباً به دست آمده و ان‌شاءالله نتایج حاصله به‌زودی به استحضار عموم خواهد رسید.