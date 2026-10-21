به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، دولت برای توزیع عادلانه امکانات و بودجه توسعه در همه استان‌ها و مناطق شهری و روستایی نیاز به اطلاع از آمار دقیق از تمام مردم کشور دارد تا بتواند درباره تخصیص بودجه برای ساخت راه‌ها ، مدارس ، دانشگاه‌ها ، ایجاد شغل و مسکن و دیگر نیاز‌های جامعه، تصمیم درست بگیرد.

سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ از ابتدا تا پایان آبان ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرای حضوری با مراجعه ماموران آموزش دیده به در منازل برخی هموطنان خواهد شد.

در این مرحله شماره پستی و اطلاعات هویتی و سکونتی هر شهروند با شماره ملی و بانک‌های اطلاعاتی نهاد‌ها و ادارات کشور تطبیق داده می‌شود.