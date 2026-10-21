مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به حمایت مالی و آموزشی از بیش از ۱۵ هزار دانش‌آموز تحت پوشش در استان ، از تداوم اجرای برنامه‌های حمایتی گسترده با هدف افزایش فرصت‌های برابر آموزشی، کاهش موانع اقتصادی و پیشگیری از ترک تحصیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان اظهار کرد: سازمان بهزیستی بخش قابل توجهی از ماموریت‌های خود را به تسهیل دسترسی گروه‌های هدف به آموزش اختصاص داده است؛ این حمایت‌ها با هدف ارتقای توانمندی‌های فردی و اجتماعی، تامین نیازمندی‌های تحصیلی و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤثر دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش در جامعه اجرا می‌شود.

وی در خصوص حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش بهزیستی در استان خوزستان در سال ۱۴۰۴ و نیمه اول سال ۱۴۰۵، افزود: در سال ۱۴۰۴، ۱۵ هزار دانش‌آموز از خدمات این سازمان بهره‌مند شدند که از این تعداد، ۵ هزار و ۳۰۰ نفر کمک‌هزینه نقدی به مبلغ کلی ۵۳ میلیارد ریال را دریافت کردند. همچنین در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ مبلغ ۳۰ میلیارد ریال کمک‌هزینه نقدی به ۳ هزار دانش‌آموز پرداخت شده است.

کریمیان درباره اجرای «پویش همه حاضر» در سال ۱۴۰۵ گفت: در قالب این پویش، به ۲۰ هزار و ۷۹ نفر از دانش‌آموزان خوزستانی، کمک‌هایی به صورت نقدی و غیرنقدی شامل کیف، کفش و نوشت‌افزار به ارزش ریالی ۴۶۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال پرداخت شد.

وی در ادامه با اشاره به جلب مشارکت خیرین برای پشتیبانی از دانش‌آموزان نیازمند و ارائه خدمات حمایتی از جمله کمک به تهیه نوشت‌افزار، تامین کتاب و منابع درسی بیان کرد: به منظور توانمندسازی و ارائه خدمات آموزشی، با توجه به تفاهم‌نامه بین سازمان بهزیستی و بنیاد قلم‌چی و بنیاد علوی، دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی برای دریافت خدمات کمک‌آموزشی به این مراکز معرفی می‌شوند و بسیاری از خدمات را به صورت رایگان یا نیم‌بها دریافت می‌کنند.

اجرای طرح استعدادیابی و مهارت‌آموزی در ۴ شهرستان خوزستان

مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به اجرای طرح استعدادیابی و مهارت‌آموزی در سال ۱۴۰۴ گفت: در این طرح، ۲ هزار نفر از دانش‌آموزان خوزستانی تحت پوشش بهزیستی مورد سنجش و مصاحبه تخصصی قرار گرفتند تا آینده تحصیلی و شغلی آنان متناسب با استعداد و رغبت‌شان تعیین شود. این طرح در شهرستان‌های اهواز، شوشتر، دشت آزادگان و شادگان اجرا شد و در سال ۱۴۰۵ هم در شهرستان‌های دیگری نیز اجرایی خواهد شد.

حمایت‌های از دانشجویان بر اساس قانون حمایت از حقوق معلولان

کریمیان با اشاره به ارائه خدمات سازمان بهزیستی به دانشجویان عنوان کرد: بر اساس ماده ۹ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی آن، افراد دارای معلولیت نیازمند و واجد شرایط می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی از تسهیلات آموزش عالی رایگان بهره‌مند شوند. شرایط اصلی شامل داشتن معلولیت متوسط تا خیلی شدید، قرار داشتن در هفت دهک اول درآمدی طبق آزمون وسع و رعایت ضوابط آموزشی است.

وی ادامه داد: همچنین فرزندان سازمان، زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها می‌توانند از این کمک‌ها در تامین کل هزینه یا بخشی از آن بهره‌مند شوند. البته وجود این حکم قانونی به معنای برخورداری خودکار همه دانشجویان از معافیت کامل شهریه نیست و احراز شرایط، نوع دوره و سقف قانونی پرداخت باید بررسی شود.

مدیرکل بهزیستی خوزستان، درباره کمک‌هزینه‌های دانشجویی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۶۴ میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال کمک‌هزینه دانشجویی به یک هزار و ۴۹۹ دانشجو در خوزستان از حوزه‌های توانبخشی شامل ۹۰۹ نفر و سلامت اجتماعی شامل ۵۹۰ نفر از جمله زنان سرپرست خانوار و فرزندان شبه‌خانواده پرداخت شد.

وی افزود: همچنین در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ مبلغ ۹۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کمک‌هزینه به بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر از دانشجویان تحت پوشش بهزیستی در استان خوزستان پرداخت شده است.

کریمیان همچنین گفت: اجرای برنامه‌های حمایتی گسترده با هدف افزایش فرصت‌های برابر آموزشی، کاهش موانع اقتصادی و پیشگیری از ترک تحصیل تداوم خواهد داشت.