به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،فصل جدید لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، از فردا پنج‌شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ با حضور ۱۲ تیم آغاز می‌شود.

تیم کاله مازندران به عنوان تنها نماینده مازندران در این رقابت‌ها در نخستین هفته این مسابقات، از ساعت ۱۷ فردا در سالن پیامبر اعظم آمل میزبان پاس کردستان است.

تمرینات آماده‌سازی کاله از حدود ۷۰ روز پیش در آمل آغاز شد و این تیم در روز‌های پایانی پیش‌فصل، آخرین برنامه‌های فنی و تاکتیکی خود را برای حضور در لیگ برتر دنبال می‌کند. با اضافه شدن بازیکنان ملی‌پوش به تمرینات گروهی، روند آماده‌سازی جدی‌تر شده و کادر فنی تلاش دارد بازیکنان را با آمادگی و هماهنگی مناسب راهی نخستین دیدار فصل کند.

کاله مازندران طی سال‌های گذشته حضوری مستمر در لیگ برتر بسکتبال داشته و همواره یکی از تیم‌های مطرح و مدعی این رقابت‌ها بوده است. این باشگاه علاوه بر حضور در سطح اول بسکتبال کشور، با توجه به پرورش بازیکنان در رده‌های مختلف، نقش مهمی در پشتوانه‌سازی این رشته داشته و بازیکنان متعددی را به تیم‌های ملی معرفی کرده است.

جذب دو ملی‌پوش و تمدید قرارداد میرزاجانپور

کاله مازندران برای فصل جدید، صالح مخدومی سرمربی فصل گذشته شهرداری گرگان را به‌عنوان سرمربی به خدمت گرفته است. در کنار او محمدرضا قربانی و صابر موسوی به‌عنوان مربی و رضا نوری به‌عنوان مدیر فنی فعالیت می‌کنند.

کاله در فصل نقل‌وانتقالات نیز به دنبال تقویت ترکیب خود بوده و میثم میرزایی و امیرحسین یازرلو، دو بازیکن ملی‌پوش فصل گذشته شهرداری گرگان را جذب کرده است.

همچنین قرارداد متین میرزاجانپور بازیکن ملی‌پوش کاله، تمدید شده و چند بازیکن از تیم ملی جوانان و استعداد‌های آینده‌دار نیز به جمع نماینده آمل اضافه شده‌اند.

این تغییرات با هدف افزایش توان رقابتی تیم و ایجاد ترکیبی متوازن از بازیکنان باتجربه و جوان انجام شده است؛ ترکیبی که کادر فنی امیدوار است بتواند در طول فصل، عملکردی باثبات و قابل قبول ارائه دهد.

برنامه هفته نخست لیگ برتر بسکتبال:

پنج‌شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵

طبیعت - نفت و گاز گچساران

۱۵:۰۰

گلنور اصفهان - زاگرس جنوبی جهرم

۱۵:۳۰

مس رفسنجان - مهگل البرز

۱۶:۰۰

پالایش نفت آبادان - استقلال تهران

۱۶:۰۰

شهرداری گرگان - رعد پدافند بابل

۱۶:۳۰

کاله مازندران - پاس کردستان

۱۷:۰۰