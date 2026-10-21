به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان گفت: این حادثه ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد امروز رخ داد و در پی آن، هشت نفر از سرنشینان خودروی پژو در محل حادثه جان باختند.

سرهنگ مهدی خمر افزود: یک نفر دیگر از سرنشینان این خودرو نیز پس از انتقال به بیمارستان، به‌دلیل شدت جراحت وارده جان خود را از دست داد.

وی با اشاره به پیامد‌های تردد خودرو‌های حامل اتباع غیرمجاز در جاده‌های سیستان و بلوچستان، بر ضرورت رعایت مقررات ترافیکی و توجه به عوامل موثر در بروز حوادث رانندگی تاکید کرد.