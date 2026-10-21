آیت‌الله العظمی جوادی آملی با تبیین حکمت ۴۴۵ نهج‌البلاغه، دنیاطلبی و فساد اقتصادی را در تقابل با حریت و آزادمردی دانست و با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین (ع)، بر ضرورت هوشیاری مستمر نیرو‌های مسلح در دفاع از کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیت‌الله العظمی جوادی آملی ۲۹ مهر در جلسه اخلاق خود در مسجد اعظم قم، با شرح حکمت ۴۴۵ نهج‌البلاغه، به تبیین مفهوم «لماظه» و نسبت آن با دنیاطلبی پرداخت.

وی با اشاره به تشبیه دنیا به «لماظه» در کلام امیرالمؤمنین(ع) گفت: لماظه به غذای باقی‌مانده لابه‌لای دندان‌ها گفته می‌شود؛ یعنی دنیا چیزی است که دیگران پیش‌تر از آن بهره برده‌اند و انسان با دل‌بستن به آن، در حقیقت به دنبال باقی‌مانده‌ای ناچیز است.

این استاد حوزه علمیه با طرح این پرسش که چرا برخی افراد با وجود چنین نگاهی به دنیا، به دنبال رانت، اختلاس و کسب مال نامشروع هستند، افزود: امیرالمؤمنین(ع) انسان‌ها را به حریت و آزادمردی فرا می‌خواند؛ اینکه انسان به روزی حلال و آنچه خداوند برای او مقدر کرده است، رضایت دهد و اسیر دنیاطلبی نشود.

غیرت و دفاع از وطن در آموزه‌های دینی

آیت‌الله جوادی آملی در ادامه، با اشاره به روایات اسلامی درباره دفاع از خانه و سرزمین در برابر متجاوزان، غیرت و مردانگی را از موضوعات مهم دینی دانست و گفت: آموزه‌های دینی درباره دفاع در برابر مهاجمی که به حریم انسان تعرض می‌کند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، ایستادگی در برابر تجاوز را از مصادیق غیرت و دفاع از کشور برشمرد و با استناد به روایات نقل‌شده در منابع حدیثی، بر اهمیت صیانت از حریم و امنیت جامعه تأکید کرد.

این مفسر قرآن و نهج‌البلاغه با بیان اینکه در آموزه‌های دینی، در کنار توصیه به عبادت‌های مستحبی، بر مسئولیت‌های مهم اجتماعی نیز تأکید شده است، افزود: غیرت و دفاع از حریم جامعه از مسائلی است که باید بیش از گذشته در تبیین معارف دینی مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: عبادت‌های مستحبی در جایگاه خود ارزشمندند، اما نباید از مسئولیت‌های واجب و اجتماعی غفلت کرد.

تأکید بر هوشیاری مستمر نیروهای مسلح

آیت‌الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نامه ۱۱ نهج‌البلاغه و توصیه امیرالمؤمنین(ع) به نیروهای نظامی، بر ضرورت آمادگی و هوشیاری مستمر مدافعان کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به عبارت «لا تَذوقُوا النَّومَ إِلّا غِراراً أَو مَضمَضَةً» گفت: امیرالمؤمنین(ع) در این توصیه، نیروهای نظامی را به مراقبت و پرهیز از غفلت فرا می‌خواند؛ به‌گونه‌ای که حتی خواب نیز نباید موجب از دست رفتن آمادگی آنان شود.

این استاد حوزه علمیه با قدردانی از تلاش نیروهای مسلح و نیروهای موشکی کشور در دفاع از ایران اظهار کرد: این عزیزان با تلاش و فداکاری از کشور دفاع می‌کنند و باید همواره مراقب باشند و لحظه‌ای از مسئولیت خود غافل نشوند.

الگوگیری از حضرت ابراهیم(ع) در مقابله با بت‌پرستی

آیت‌الله جوادی آملی در ادامه، با اشاره به آیات قرآن کریم درباره حضرت ابراهیم(ع)، بر ضرورت الگوگیری از آن پیامبر الهی در مبارزه با بت‌پرستی و ایستادگی در برابر باطل تأکید کرد.

وی با اشاره به تعبیر قرآنی «مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ» گفت: قرآن کریم با یادآوری جایگاه حضرت ابراهیم(ع)، مؤمنان را به پیروی از راه و سیره آن پیامبر الهی فرا می‌خواند.

این مفسر قرآن و نهج‌البلاغه در پایان، حریت و آزادمردی، شجاعت و غیرت را از موضوعات مهمی دانست که نیازمند تبیین و توجه بیشتر هستند و ابراز امیدواری کرد خداوند به برکت قرآن و عترت، عزت و سعادت را نصیب همه زنان و مردان ایران اسلامی کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت هوشیاری در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد که نیروهای مسلح و جامعه باید از غفلت پرهیز کنند و مسئولیت‌های خود را با آمادگی و توجه مستمر دنبال کنند.