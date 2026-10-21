به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجمع انتخاب رییس هیات تنیس خوزستان چهارشنبه ۲۹ مهر با حضور رییس و دبیر فدراسیون و نیز مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در اهواز برگزار شد.

در این مجمع، محمدرضا جمهیری، محمدعلی حمیدی و افشین شایانی کاندیدای احراز سمت ریاست هیات تنیس خوزستان بودند که حمیدی به نفع شفیانی از حضور در انتخابات انصراف داد.

در پایان رای گیری نیز شفیانی با ۱۳ از ۱۸ رای ماخوذه برای چهار سال رییس هیات تنیس خوزستان شد.

جمهیری نیز پنج رای از آرای ماخوذه را به خود اختصاص داد.

این مجمع در حالی امروز برگزار شد که طی یک سال اخیر به صورت سرپرست اداره می‌شد.