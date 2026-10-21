پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران از لایروبی ۱۳۸ کیلومتر از رودخانههای استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: عملیات لایروبی در ۳۵ نقطه استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران از لایروبی ۱۳۸ کیلومتر از رودخانههای استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و گفت: عملیات لایروبی در ۳۵ نقطه از شهرستانهای مختلف استان در حال اجراست.
داودیان با اشاره به هشدارهای صادرشده درباره احتمال وقوع پدیده النینو افزود: با توجه به شرایط پیشبینیشده، اقدامات ویژهتری نسبت به سالهای گذشته در دستور کار قرار گرفته است و شرکت آب منطقهای مازندران، در کنار هماهنگی با سایر دستگاهها، لایروبی رودخانهها را پیگیری میکند.
وی ادامه داد: ماشینآلات این شرکت در ۳۵ نقطه از شهرستانهای مازندران، از شرق تا غرب استان، مشغول عملیات لایروبی هستند تا امکان مدیریت سیلابهای احتمالی و کاهش خسارتها فراهم شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران همچنین از برنامهریزی برای مدیریت درختان خطرآفرین در بستر رودخانهها خبر داد و گفت: در سیلابهای گذشته، برخی درختان همراه جریان آب جابهجا شده و برای ساکنان مناطق مجاور رودخانهها خطر ایجاد کردهاند.
داودیان افزود: این موضوع در جلسه کمیته مدیریت بحران به ریاست استاندار مطرح شد و مقرر شد درختان واقع در بستر جریان رودخانهها با شناسایی شرکت آب منطقهای و همکاری اداره کل منابع طبیعی استان، مدیریت شوند تا مانعی برای عبور ایمن سیلاب ایجاد نکنند.
وی با بیان اینکه تعداد دقیق درختان شناساییشده مشخص نیست، گفت: تاکنون محدودههایی به طول حدود ۳۶۰ کیلومتر از رودخانههای استان شناسایی شده است که در آنها درختان ایستاده و درختان شکسته و افتاده وجود دارد و باید برای مدیریت آنها اقدام شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران افزود: عملیات شناسایی و مدیریت این درختان آغاز شده و همکاران شرکت آب منطقهای و منابع طبیعی در حال انجام اقدامات مربوط هستند.