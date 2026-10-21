به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از لایروبی ۱۳۸ کیلومتر از رودخانه‌های استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و گفت: عملیات لایروبی در ۳۵ نقطه از شهرستان‌های مختلف استان در حال اجراست.

داودیان با اشاره به هشدار‌های صادرشده درباره احتمال وقوع پدیده ال‌نینو افزود: با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده، اقدامات ویژه‌تری نسبت به سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته است و شرکت آب منطقه‌ای مازندران، در کنار هماهنگی با سایر دستگاه‌ها، لایروبی رودخانه‌ها را پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: ماشین‌آلات این شرکت در ۳۵ نقطه از شهرستان‌های مازندران، از شرق تا غرب استان، مشغول عملیات لایروبی هستند تا امکان مدیریت سیلاب‌های احتمالی و کاهش خسارت‌ها فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران همچنین از برنامه‌ریزی برای مدیریت درختان خطرآفرین در بستر رودخانه‌ها خبر داد و گفت: در سیلاب‌های گذشته، برخی درختان همراه جریان آب جابه‌جا شده و برای ساکنان مناطق مجاور رودخانه‌ها خطر ایجاد کرده‌اند.

داودیان افزود: این موضوع در جلسه کمیته مدیریت بحران به ریاست استاندار مطرح شد و مقرر شد درختان واقع در بستر جریان رودخانه‌ها با شناسایی شرکت آب منطقه‌ای و همکاری اداره کل منابع طبیعی استان، مدیریت شوند تا مانعی برای عبور ایمن سیلاب ایجاد نکنند.

وی با بیان اینکه تعداد دقیق درختان شناسایی‌شده مشخص نیست، گفت: تاکنون محدوده‌هایی به طول حدود ۳۶۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان شناسایی شده است که در آنها درختان ایستاده و درختان شکسته و افتاده وجود دارد و باید برای مدیریت آنها اقدام شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران افزود: عملیات شناسایی و مدیریت این درختان آغاز شده و همکاران شرکت آب منطقه‌ای و منابع طبیعی در حال انجام اقدامات مربوط هستند.