نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به کاهش سهمیه سوخت ادوات کشاورزی، گفت: تخصیص فوری سوخت متناسب با نیاز واقعی مزارع و شارژ به‌موقع سهمیه‌ها برای جلوگیری از افت تولید محصولات راهبردی ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی با اشاره به ارسال نامه‌ای خطاب به وزرای کشور، نفت و جهاد کشاورزی، نسبت به کاهش سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی و تأخیر در تخصیص آن هم‌زمان با فصل کشت و برداشت محصولات کشاورزی در خوزستان هشدار داد و اظهار کرد: باید تصمیمات فوری برای جلوگیری از خسارت به کشاورزان و کاهش تولید محصولات اساسی کشور شد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی خوزستان در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: خوزستان یکی از ارکان اصلی تولید محصولات کشاورزی و تأمین نیاز‌های عمومی کشور است و در شرایط جنگ و تحریم نیز نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و استقلال اقتصادی ایفا می‌کند.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تولید و خرید تضمینی حدود یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن گندم در خوزستان، ادامه داد: این میزان معادل حدود ۱۷ تا ۱۹ درصد از کل خرید تضمینی گندم کشور است و جایگاه مهم استان را در تأمین این محصول راهبردی نشان می‌دهد.

یوسفی با اشاره به سهم بیش از ۵۱ درصدی خوزستان از تولید شکر کشور خاطرنشان کرد: جایگاه نخست استان در تولید ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای با سهم بیش از ۳۰ درصدی و تولید بیش از ۶۸ هزار تن کلزا از سطح زیر کشت حدود ۳۹ هزار هکتار نشان از ضرورت حمایت عملی از کشاورزان و تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی دارد.

وی با هشدار نسبت به پیامد‌های کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی سهمیه سوخت تراکتور‌ها و سایر ماشین‌آلات کشاورزی تصریح کرد: کاهش سهمیه‌ها و تأخیر در تخصیص سوخت، در شرایط هم‌زمانی عملیات کشت و برداشت، می‌تواند روند فعالیت‌های کشاورزی را با اختلال روبه‌رو کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بسیاری از مناطق خوزستان، عملیات کشاورزی به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود و هرگونه اختلال در تأمین گازوئیل مورد نیاز ماشین‌آلات، موجب تأخیر در آماده‌سازی زمین، کاشت و برداشت محصولات و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد.

یوسفی با اشاره به وابستگی تولید محصولات راهبردی به تأمین به‌موقع سوخت، تاکید کرد: تداوم این وضعیت می‌تواند به کاهش سطح زیر کشت، افت تولید گندم و سایر محصولات اساسی، افزایش نیاز به واردات و خروج ارز منجر شود و امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

وی سه مطالبه اصلی را برای رفع این مشکل مطرح کرد و گفت: نخستین مطالبه، تخصیص فوری سهمیه سوخت متناسب با نیاز واقعی مزارع و افزایش سهمیه استان‌های قطب تولید کشاورزی به‌ویژه خوزستان با توجه به نیاز واقعی تراکتور‌ها و کمباین‌ها در فصل کشت و برداشت است.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی اصلاح سازوکار تخصیص سوخت و حرکت به سمت نظامی پویا و متناسب با میزان کارکرد و پیمایش واقعی ادوات کشاورزی را دومین مطالبه عنوان و اضافه کرد: شارژ سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی پیش از آغاز تقویم کشت و آسان شدن فرایند تخصیص و جلوگیری از تأخیر در پرداخت سهمیه‌ها ضروری است.

یوسفی خواستار هماهنگی فوری دستگاه‌های مسئول برای تأمین به‌موقع سوخت مورد نیاز کشاورزان شد و تأکید کرد: در نظر گرفتن تصمیم‌های اجرایی متناسب با نیاز‌های واقعی بخش کشاورزی خوزستان برای جلوگیری از خسارت به تولید محصولات راهبردی، کنترل هزینه‌های تولید و صیانت از امنیت غذایی کشور ضروری است.