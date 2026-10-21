شرکت آب و فاضلاب استان فارس با برگزاری برنامه‌های آموزشی و فرهنگی برای دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در شهر‌های مختلف استان، در هفدهمین دوره جشنواره ملی فراگیری «نخستین واژه؛ آب» در ردیف ۱۰ شرکت برتر کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان فارس اعلام کرد: در آیین اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره فراگیری «نخستین واژه؛ آب»، شرکت آب و فاضلاب استان فارس به‌واسطه فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، در جمع ۱۰ شرکت برتر کشور انتخاب شد.

این شرکت در جریان برگزاری این دوره از جشنواره ، با رویکردی آموزشی و فرهنگ‌محور، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و جشنواره‌های متنوع را برای دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در شهر‌های مختلف استان برگزار کرد.

هدف از این فعالیت‌ها، آشنایی نسل آینده با ارزش حیاتی آب، تقویت مسئولیت‌پذیری در قبال منابع آبی و نهادینه‌سازی رفتار‌های صحیح مصرف از نخستین سال‌های تحصیل بود.

تمرکز بر آموزش کودکان در سال‌های آغازین تحصیل و بهره‌گیری از ظرفیت مدارس برای انتقال مفاهیم مرتبط با حفاظت از منابع آبی، از رویکرد‌های محوری آبفا فارس در اجرای این برنامه‌ها بود.

در این مسیر، آموزش نه صرفاً ابزاری برای انتقال اطلاعات، بلکه بستری برای شکل‌گیری نگرش مسئولانه و پایدار نسبت به آب در نسل آینده در نظر گرفته شد.

انتخاب آب و فاضلاب فارس در ردیف ۱۰ شرکت برتر کشور، نشان‌دهنده اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در برنامه‌های این شرکت است.

این موفقیت بیانگر نقش کلیدی استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان، مدارس و خانواده‌ها در ترویج فرهنگ حفاظت از منابع آبی است؛ مسیری که با سرمایه‌گذاری بر آگاهی نسل آینده، می‌تواند به تقویت مشارکت اجتماعی در مدیریت مصرف آب و صیانت از این سرمایه حیاتی منجر شود.