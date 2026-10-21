طلاب، اساتید و دانشجویان جامعه‌الزهرا، با برگزاری تجمع اعتراضی ضمن حمایت از شهروندان مسلمان جمهوری آذربایجان، خواستار لغو فوری ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امروز جمعی از طلاب، اساتید، دانشجویان و دانش‌آموزان جامعه‌الزهرا با برگزاری تجمعی، انزجار خود را نسبت به تداوم سیاست‌های محدودکننده و ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان ابراز کردند.

شرکت‌کنندگان با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق شرعی شهروندان مسلمان، یادآور شدند که ممانعت از حضور دانش‌آموزان باحجاب در سنگر علم و دانش، نقض آشکار حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین اعتقادی است.

در پایان این تجمع، بیانیه‌ای در محکومیت این تصمیمات صادر شد که در آن ضمن درخواست توقف فوری این محدودیت‌ها، بر ضرورت حمایت مجامع اسلامی و حقوقی از مطالبات برحق بانوان مسلمان آذربایجان تأکید شد.