برنامه رقابتهای کشتی قهرمانی جهان
رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان ۲ تا ۱۰ آبان در آستانه قزاقستان برگزار میشود.
کشتی فرنگی:
جمعه ۱ آبان:
ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰: قرعهکشی تمامی اوزان کشتی فرنگی
شنبه ۲ آبان:
ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۷:۰۰: معاینه پزشکی و وزنکشی نوبت اول اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان فوق
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰: مراسم افتتاحیه
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰: مسابقات نیمهنهایی اوزان فوق
یکشنبه ۳ آبان:
ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزنکشی نوبت دوم اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزنکشی نوبت اول اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم
ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمهنهایی اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم
دوشنبه ۴ آبان:
ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزنکشی نوبت دوم اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزنکشی نوبت اول اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم
ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمهنهایی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم
سهشنبه ۵ آبان:
ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزنکشی نوبت دوم اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
کشتی آزاد:
چهارشنبه ۶ آبان:
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰: قرعهکشی تمامی اوزان کشتی آزاد
پنجشنبه ۷ آبان:
ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزنکشی نوبت اول اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان فوق
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمهنهایی اوزان فوق
جمعه ۸ آبان:
ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزنکشی نوبت دوم اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزنکشی نوبت اول اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمهنهایی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
شنبه ۹ آبان:
ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزنکشی نوبت دوم اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزنکشی نوبت اول اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمهنهایی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
یکشنبه ۱۰ آبان:
ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزنکشی نوبت دوم اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد