رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان ۲ تا ۱۰ آبان در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان به وقت ایران به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

جمعه ۱ آبان:

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰: قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

شنبه ۲ آبان:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۷:۰۰: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان فوق

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰: مراسم افتتاحیه

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

یکشنبه ۳ آبان:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم

دوشنبه ۴ آبان:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم

ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

سه‌شنبه ۵ آبان:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

کشتی آزاد:

چهارشنبه ۶ آبان:

ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰: قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

پنجشنبه ۷ آبان:

ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان فوق

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

جمعه ۸ آبان:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۹ آبان:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۱۰ آبان:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد