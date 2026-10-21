به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های لیگ برتر که بالاترین سطح مسابقات باشگاهی به حساب می‌آید از روز پنجشنبه (۳۰ مهر) وارد فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ می‌شود؛ فصلی که در آن ۱۲ تیم با شرایط و اهداف متفاوت برای کسب نتایج بهتر رقابت می‌کنند. استقلال در جایگاه مدافع عنوان قهرمانی، تیم‌های باسابقه در مسیر تداوم حضور در جمع مدعیان و تیم‌های تازه وارد در تلاش برای تثبیت موقعیت خود خواهند بود.



شروع فصل با ترکیبی از تیم‌های باسابقه و تازه وارد

در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال، شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان و مهگل البرز یعنی ۱۰ تیم حاضر در لیگ برتر فصل گذشته در کنار ۲ تیم مس رفسنجان و نفت و گاز گچساران که از لیگ حرفه‌ای به این رقابت‌ها راه یافته‌اند، برای کسب نتایج مطلوب به میدان خواهند رفت. این ترکیب، فصل جدید را به فرصتی برای رقابت تیم‌های باسابقه با تیم‌های تازه وارد در بالاترین سطح بسکتبال باشگاهی کشور تبدیل می‌کند.



در میان دیدار‌های هفته نخست، رویارویی نفت آبادان و استقلال تهران قابل توجه است؛ استقلال به عنوان مدافع عنوان قهرمانی، فصل جدید را با دیداری خارج از خانه آغاز می‌کند. با این حال، نتیجه مسابقات ابتدایی و عملکرد تیم‌ها در ادامه فصل، نقش مهمی در ترسیم وضعیت رقابت‌ها خواهد داشت.

همچنین تقابل تیم‌های طبیعت اسلامشهر و نفت و گاز گچساران، گلنور اصفهان و نفت زاگرس جنوبی، مس رفسنجان و مهگل البرز، شهرداری گرگان و رعد پدافند هوایی بابل و کاله مازندران و پاس کردستان، دیگر دیدار‌های هفته نخست را تشکیل می‌دهند.

با آغاز این مسابقات، فصل تازه‌ای از رقابت‌های بسکتبال باشگاهی کشور شروع می‌شود و تیم‌ها از نخستین هفته برای کسب امتیاز و دستیابی به اهداف خود در فصل پیش رو تلاش خواهند کرد.

در نخستین هفته از فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۶ لیگ برتر، تیم‌های طبیعت اسلامشهر، نفت و گاز گچساران، گلنور اصفهان، نفت زاگرس جنوبی، مس رفسنجان، مهگل البرز، نفت آبادان، استقلال تهران، شهرداری گرگان، رعد پدافند هوایی بابل، کاله مازندران و پاس کردستان به میدان می‌روند.

برنامه دیدار‌های هفته نخست فصل جدید لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

پنجشنبه (۳۰ مهر)

* طبیعت اسلامشهر - نفت و گاز گچساران (ساعت ۱۵ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

* نفت آبادان - استقلال تهران (ساعت ۱۵ - سالن نفت)

* گلنور اصفهان - نفت زاگرس جنوبی (ساعت ۱۵:۳۰ - سالن گلنور اصفهان)

* شهرداری گرگان - رعد پدافند هوایی بابل (ساعت ۱۶ - سالن امام خمینی گرگان)

* کاله مازندران - پاس کردستان (ساعت ۱۷ - سالن پیامبر اعظم آمل)

دیدار تیم‌های مس رفسنجان و مهگل البرز در این هفته برگزار نمی‌شود. زمان برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد.