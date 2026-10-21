مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: زنان در شکل‌دهی به فضای خانواده، روابط اجتماعی، الگو‌های رفتاری و نظام اولویت‌های زندگی نقش مؤثری دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور در طلیعه حضور که ویژه طلاب جدیدالورود استان البرز در سالن آیت‌الله شرعی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شدگفت: بانوان قوه محرکه پیشران تغییرات سبک زندگی هستند، زیرا هنگامی که تغییرات فرهنگی از طریق مناظره‌های نظری و مباحث آکادمیک به نتیجه مورد نظر نرسد تلاش می‌کنند به صورت تدریجی و غیرمستقیم سبک زندگی را تغییر دهند

وی ادامه داد: در سال‌های پایانی دهه ۷۰ میلادی و با پیروزی انقلاب اسلامی، برخی متفکران غربی با حضور در ایران و مشاهده وضعیت جامعه ایرانی به این جمع‌بندی رسیدند که در دل جهان مادی و گرفتار ماده‌زدگی، روح تازه‌ای ظهور کرده است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اشاره به اینکه آنان ایران را روح یک جهان بی‌روح تفسیر کردند، افزود: این تعبیر در شرایطی مطرح شد که تمدن جدید غربی با تکیه بر ماتریالیسم و اصالت ماده، خود را به بخش‌های مختلف جهان تحمیل می‌کرد. حتی فوکویاما کتابی با عنوان پایان تاریخ نوشت، زیرا با فروپاشی بلوک شرق و تحولات ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به این باور رسیده بودند پایان رقابت‌های بزرگ تمدنی رسیده و اردوگاه لیبرال‌سرمایه‌داری پیروز نهایی میدان شده است.

وی با اشاره به اینکه در چنین فضایی طرح تعبیر «روح یک جهان بی‌روح» درباره ایران نشان‌دهنده توجه به ظهور یک جریان فکری و معنوی متفاوت بود، تصریح کرد: انقلاب اسلامی به‌درستی از سوی معمار کبیر انقلاب اسلامی انفجار نور نام گرفت؛ زیرا انفجاری از نور در ظلمت‌کده‌ای بود که بخش بزرگی از تمدن مادی معاصر را فراگرفته بود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیزاده اظهار کرد: خاستگاه انقلاب اسلامی، حوزه‌های علمیه و معارف دینی بود و امام خمینی (ره)، به‌عنوان دانش‌آموخته حوزه‌های علمیه توانست روح تازه‌ای در کالبد زمان بدمد و ایران را به کانون احیای معنویت و تفکر دینی تبدیل کند.

وی با بیان اینکه این تحول برای جریان‌های برخوردار از قدرت، ثروت و نفوذ گران تمام شد، گفت: اصحاب زر، زور و تزویر نتوانستند در برابر این تحول آرام بنشینند. از همین رو جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شکل‌گیری با زنجیره‌ای از بحران‌ها و توطئه‌ها مواجه شد. هدف از این فشار‌ها این بود که نتوانیم رسالت تاریخی خود را ایفا کنیم و صدور نرم‌افزار انقلاب مختل شود؛ به‌گونه‌ای که پیام حیات‌بخش و شفابخش تمدن نوین اسلامی به گوش ملت‌ها و انسان‌هایی که از وضعیت موجود جهان به ستوه آمده یا تشنه معنویت بودند، نرسد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیزاده یادآور شد: در طول این سال‌ها انقلاب اسلامی با بحران‌هایی مواجه بود که می‌توانست هر نظامی را که از پشتوانه‌ای مستحکم برخوردار نبود را از پا درآورد. اما انقلاب اسلامی با منبع لایزال الهی و نگاه توحیدی امام راحل (ره) توانست ایستادگی کند.

وی گفت: این نگاه توحیدی در همه ارکان انقلاب اسلامی حضور داشت. در هشت سال دفاع مقدس توان موشکی و تجهیزاتی ما بسیار کمتر از دشمن بود، اما با توکل به خدا توانستیم ایستادگی کنیم. شهید طهرانی‌مقدم به‌عنوان یکی از شاگردان مکتب امام خمینی (ره) این نگاه را در میان نیرو‌های هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقویت کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اشاره به بحران‌های متعددی که جمهوری اسلامی ایران پشت سر گذاشته است، تصریح کرد: پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی دشمنان تصور می‌کردند که این اتفاق می‌تواند ضربه‌ای تعیین‌کننده به روحیه و انسجام جامعه وارد کند، اما این حادثه نیز نتوانست اراده عمومی را در هم بشکند. دشمن تلاش کرد با آشوب‌هایی نظیر سال ۱۳۹۸ انقلاب اسلامی را از پای در آورد، اما باز هم موفق نشد.

وی ادامه داد: در ادامه دشمنان به این نتیجه رسیدند که برای تأثیرگذاری بر بدنه جامعه باید به دنبال یافتن یک نیروی پیشتاز باشند که بتواند به لایه‌های عمیق‌تر جامعه نفوذ کند. به همین خاطر حوادث سال ۱۴۰۱ و شکل‌گیری شعار زن، زندگی، آزادی ایجاد کردند، زیرا به این نتیجه رسیدند که تغییرات باید ابتدا در عرصه ارزش‌ها، اندیشه‌ها، سبک زندگی و الگو‌های رفتاری جامعه رخ دهد. به همین خاطر زنان به‌عنوان یکی از گروه‌های مؤثر در شکل‌دهی به سبک زندگی و تحولات اجتماعی مورد توجه قرار گرفتند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیزاده با تأکید بر تغییر ماهیت تقابل‌های فکری در جهان معاصر گفت: در هزاره سوم میدان اصلی نبرد از رویارویی آشکار ایدئولوژی‌ها به عرصه‌هایی که با زندگی روزمره انسان‌ها، انتخاب‌های فردی، الگو‌های رفتاری و سبک زندگی آنان ارتباط دارد منتقل شد. به همین دلیل مسئله سبک زندگی اهمیت بیشتری پیدا کرد و به یکی از عرصه‌های تعیین‌کننده در تحولات فرهنگی و اجتماعی تبدیل شد.

وی گفت: رهبر شهید انقلاب در سفر به بجنورد به مسأله سبک زندگی اشاره کردند که نشان‌دهنده اهمیت این عرصه در تحولات اجتماعی بود. زیرا سبک تغذیه، سلامت، مسکن‌گزینی، الگوی معاشرت و دوست‌یابی، شیوه مهرورزی، پوشش و آرایش و حتی سبک تحصیل در شکل‌گیری هویت و نگرش انسان نقش دارند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با بیان اینکه انسان مدرن در پی اثبات هویت و تمایز خود در جامعه است، گفت: انسان معاصر برای آنکه در میان دیگران محو نشود، به دنبال راه‌هایی برای نشان دادن تفاوت‌های خود است. یکی از مسیر‌های این تمایز مجموعه انتخاب‌هایی است که فرد در عرصه‌های مختلف سبک زندگی انجام می‌دهد.

وی با اشاره به نقش انتخاب‌های روزمره در شکل گیری هویت فردی و اجتماعی اظهار کرد: هنگامی که فرد آگاهانه یا ناآگاهانه درباره شیوه زندگی خود تصمیم می‌گیرد، در واقع در حال تعیین چارچوبی برای زندگی خویش است. از این منظر سبک زندگی تنها مجموعه‌ای از رفتار‌های پراکنده نیست بلکه می‌تواند با ارزش‌ها، اولویت‌ها و نگرش‌های بنیادین فرد ارتباط داشته باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیزاده بیان کرد: بانوان قوه محرکه پیشران تغییرات سبک زندگی هستند، زیرا زنان در شکل‌دهی به فضای خانواده، روابط اجتماعی، الگو‌های رفتاری و نظام اولویت‌های زندگی نقش مؤثری دارند. هنگامی که تغییرات فرهنگی از طریق مناظره‌های نظری و مباحث آکادمیک به نتیجه مورد نظر نرسد تلاش می‌کنند به صورت تدریجی و غیرمستقیم سبک زندگی را تغییر دهند که در این شرایط به‌جای رویارویی آشکار با باور‌های فرد، از مسیر ذائقه‌سازی و تغییر عادت‌های روزمره دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: در این چارچوب موضوع حجاب و پوشش با وجود اهمیتی که دارد تنها یکی از نمود‌های ظاهری تحولات سبک زندگی به شمار می‌رود و صرفاً بخشی از یک تغییر گسترده‌تر است که ابعاد فرهنگی، اجتماعی و فکری آن به‌سادگی قابل مشاهده نیست به عبارتی همانندکوه یخ است که بخش کوچکی از حجم آن در سطح آب دیده می‌شود و قسمت بزرگ‌تر زیر آب قرار دارد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با یادآوری هشدار‌های رهبر شهید انقلاب درباره تهاجم و شبیخون فرهنگی اظهار کرد: در فضای مجازی و شبکه‌هایی مانند اینستاگرام، فرایند‌هایی از ذائقه‌سازی فرهنگی در جریان است که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند.

وی عنوان کرد: ذائقه همان سلیقه و ترجیح فردی است و هنگامی که سلیقه تغییر می‌کند، نظام انتخاب‌های فرد نیز ممکن است تغییر یابد. این تغییر در انتخاب‌ها بر شیوه زندگی و حتی نگرش فرد به مسائل اعتقادی و اجتماعی اثرگذار است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیزاده بر ضرورت توجه به نقش زنان تاکید کرد و افزود: بانوان جبهه انقلاب به عنوان مشعل داران تفکر توحیدی و تفکر ولایی هستند و باید تلاش کنند و نگذارند ذائقه انسان مسلمان به یک انسان سکولار ماده زده پیرو تفکر لیبرال سرمایه غربی تبدیل شود.

وی ادامه داد: تقابل‌های معاصر را فقط در میدان نظامی و تسلیحاتی نیست بلکه نبرد اصلی در بسیاری از عرصه‌ها، در مغز‌ها و دل‌های انسان‌ها جریان دارد. پیروزی تعیین‌کننده زمانی حاصل می‌شود که بتوان بر اندیشه، نگرش و نظام ارزشی افراد تأثیر گذاشت. به همین خاطر نیازمند پرورش افسران جنگ نرم هستیم و حوزه‌های علمیه در این عرصه نقش مهمی دارند و حوزه‌های علمیه خواهران به‌عنوان سنگری اساسی در این عرصه هستند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور خطاب به طلاب خواهر جدیدالورود گفت: رخ داد‌های زندگی اتفاقی و بدون زمینه نیستند و انسان باید نسبت به فرصت‌هایی که در اختیارش قرار می‌گیرد احساس مسئولیت کند. از این منظر ورود به حوزه علمیه و انتخاب مسیر تحصیل علوم دینی، فرصتی مهم و سرنوشت‌ساز است که باید قدردان این فرصت بود. البته بر اساس روایات و احادیث، شیطان و سپاهیانش برای انحراف شما سرمایه‌گذاری بیشتری دارند، زیرا شما سرمایه جبهه حق هستید و می‌توانید ضربه بیشتری به حزب شیطان بزنید. به همین خاطر باید باید بیشتر مراقبت از نفس داشته باشید.

وی بیان کرد: اگر چه علم آموزی یکی از ارکان اصلی حوزه‌های علمیه است، اما شروطی هم دارد که از جمله آنها پاسداری از نیت ورود به حوزه علمیه است. در حوزه علمیه حتی رقابت علمی هم باید با نیت الهی باشد.