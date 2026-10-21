به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران از فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: مشمولان باید از دوم تا چهارم آبان به مراکز آموزش تعیین‌شده مراجعه کنند.

سرهنگ حسین تقی‌پور افزود: همه مشمولانی که برگ آماده به خدمت با تاریخ آبان ۱۴۰۵ دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه یا معرفی‌نامه مرکز آموزش را دریافت کنند و مطابق اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

وی ادامه داد: مشمولان اعزامی باید از دوم تا چهارم آبان، با همراه داشتن برگ آماده به خدمت، معرفی‌نامه مرکز آموزش و برگه واکسیناسیون مننژیت و دوگانه، در محل و مرکز آموزشی تعیین‌شده حاضر شوند.

سرپرست معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: مشمولان باید مدارک درج‌شده در معرفی‌نامه و کارت تلفن همگانی تهیه‌شده از طریق مخابرات استان را در روز اعزام همراه داشته باشند و از بردن تلفن همراه، ساعت هوشمند، کارت حافظه و سایر وسایل الکترونیکی خودداری کنند.

سرهنگ تقی‌پور تأکید کرد: حاضر نشدن به‌موقع در زمان و محل تعیین‌شده، غیبت محسوب می‌شود و با مشمولان برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی رفتار خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند آخرین اخبار مربوط به خدمت سربازی را از طریق کانال سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی سروش، ایتا، بله، شاد و روبیکا به نشانی khabaresarbazi@ دنبال کنند.