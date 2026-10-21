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سرپرست معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران: مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان ۱۴۰۵ باید با همراه داشتن مدارک موردنیاز، از دوم تا چهارم آبان در مراکز آموزش حاضر شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران از فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: مشمولان باید از دوم تا چهارم آبان به مراکز آموزش تعیینشده مراجعه کنند.
سرهنگ حسین تقیپور افزود: همه مشمولانی که برگ آماده به خدمت با تاریخ آبان ۱۴۰۵ دریافت کردهاند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه یا معرفینامه مرکز آموزش را دریافت کنند و مطابق اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.
وی ادامه داد: مشمولان اعزامی باید از دوم تا چهارم آبان، با همراه داشتن برگ آماده به خدمت، معرفینامه مرکز آموزش و برگه واکسیناسیون مننژیت و دوگانه، در محل و مرکز آموزشی تعیینشده حاضر شوند.
سرپرست معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: مشمولان باید مدارک درجشده در معرفینامه و کارت تلفن همگانی تهیهشده از طریق مخابرات استان را در روز اعزام همراه داشته باشند و از بردن تلفن همراه، ساعت هوشمند، کارت حافظه و سایر وسایل الکترونیکی خودداری کنند.
سرهنگ تقیپور تأکید کرد: حاضر نشدن بهموقع در زمان و محل تعیینشده، غیبت محسوب میشود و با مشمولان برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی رفتار خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است: مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند آخرین اخبار مربوط به خدمت سربازی را از طریق کانال سازمان در پیامرسانهای داخلی سروش، ایتا، بله، شاد و روبیکا به نشانی khabaresarbazi@ دنبال کنند.