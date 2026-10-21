به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس این اطلاعیه، تمامی متخصصان متعهد خدمت پذیرفته‌شده در آزمون گواهینامه سال ۱۴۰۵، به‌جز مشمولان خدمت سربازی و متعهدان خاص، موظف‌اند در مهلت تعیین‌شده نسبت به انتخاب محل خدمت خود در سامانه تعیین محل خدمت پزشکان متخصص اقدام کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است: در صورت انتخاب نکردن محل خدمت در موعد مقرر، معاونت درمان وزارت بهداشت رأساً نسبت به تعیین محل خدمت این افراد اقدام خواهد کرد