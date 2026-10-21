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معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تمدید مهلت انتخاب محل خدمت یا ویرایش اطلاعات برای متخصصان متعهد خدمت پذیرفتهشده در آزمون گواهینامه ۱۴۰۵ تا ساعت ۲۴ روز دوم آبانماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس این اطلاعیه، تمامی متخصصان متعهد خدمت پذیرفتهشده در آزمون گواهینامه سال ۱۴۰۵، بهجز مشمولان خدمت سربازی و متعهدان خاص، موظفاند در مهلت تعیینشده نسبت به انتخاب محل خدمت خود در سامانه تعیین محل خدمت پزشکان متخصص اقدام کنند.
در این اطلاعیه تأکید شده است: در صورت انتخاب نکردن محل خدمت در موعد مقرر، معاونت درمان وزارت بهداشت رأساً نسبت به تعیین محل خدمت این افراد اقدام خواهد کرد