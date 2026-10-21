به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن پیام‌فر اظهار کرد: تعویض سیم به کابل در کوی مقاومت، مناطق فرهنگ‌شهر، کوی بوستان، خیابان استقلال، کوچه ژاله، کوچه شهدا، کوچه زینبیه، کوچه مسجد صعصه، شهر صفی‌آباد و میانرود اجرا می‌شود.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای کیفیت خدمات رسانی، کاهش تلفات انرژی و بهبود پایداری شبکه عنوان کرد و افزود: شبکه سیمی خیابان‌های اول تا ششم کوی مقاومت در گام نخست، اصلاح و هفت هزار متر کابل خودنگهدار جایگزین شبکه قدیمی می‌شود که سهم اعتباری اجرای طرح در این منطقه، بیش از ۵۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

مدیر توزیع برق دزفول تصریح کرد: با اجرای این طرح، حدود ۷۲۰ مشترک از ساکنان کوی مقاومت از بهبود چشمگیر کیفیت خدمات توزیع برق از جمله رفع مشکلات فنی، کاهش چشمگیر تلفات انرژی، به حداقل رساندن خاموشی‌های ناخواسته ناشی از فرسودگی تجهیزات و همچنین جلوگیری از سرقت سیم مسی در منطقه بهره‌مند خواهند شد.

شهرستان دزفول حدود ۱۷۰ هزار مشترک برق دارد.