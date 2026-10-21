مرز چذابه در دو بخش مسافری و تجاری بر اساس تصمیم دفتر نخست‌وزیر عراق تا اطلاع بعدی بسته شده و مسئولان خوزستان از مسافران و فعالان اقتصادی خواسته‌اند تا زمان بازگشایی، از پایانه شلمچه تردد کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان اظهار داشت: بر اساس تصمیم دفتر نخست‌وزیر عراق مرز چذابه در دو بخش مسافری و تجاری تا اطلاع بعدی بسته شده و تردد در مرز شلمچه همچنان بدون مشکل برقرار است.

او افزود: به مسافران و فعالان اقتصادی توصیه می‌شود تا زمان بازگشایی مرز چذابه از پایانه شلمچه تردد کنند.

حیاتی تصریح کرد: وزارت کشور برای بازگشایی مرز چذابه در حال رایزنی و پیگیری‌های مستمر است؛ همچنین با مقامات حکومت محلی استان میسان و العماره وارد مذاکره شده‌ایم و آنها قول داده‌اند موضوع را مستقیماً از دولت مرکزی عراق در بغداد جهت حل مشکل و بازگشایی پایانه پیگیری کنند.

استان خوزستان دارای دو مرز بین المللی چذابه و شلمچه است و سالانه هزاران نفر برای سفر به عتبات عالیات در کشور عراق از این پایانه‌ها عبور می‌کنند، همچنین مبادله‌های تجاری با کشور عراق از طریق این مرز‌ها صورت می‌گیرد.