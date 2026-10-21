معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران، مازندران را یکی از پایگاه‌های مهم حفظ زنجیره تأمین، به ویژه در حوزه امنیت غذایی کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به فعالیت حدود هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی در مازندران گفت: این واحد‌ها در بازار‌های داخلی و خارجی حضور فعال دارند و استان در حفظ زنجیره تأمین کشور نقش مهمی ایفا می‌کند.

انوشه رحمانی با بیان اینکه حجم فعالیت مبادی وارداتی شمال کشور با توجه به شرایط ویژه کشور افزایش یافته است، افزود: فعالیت گمرکات مازندران چندین برابر شده تا کالا‌های اساسی به موقع تأمین شود و هیچ سفره‌ای بدون این کالا‌ها نماند.

معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به استاندارد اجباری گندم و برنج از سال ۱۴۰۰ گفت: برای بسته بندی برنج نیز تمهیداتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده و قرار است این حوزه از سال ۱۴۰۶ مشمول مقررات استاندارد اجباری شود.

مدیرکل استاندارد مازندران نیز از صدور پروانه استاندارد کاربرد اختیاری برای ۲۵ واحد بسته بندی برنج در استان خبر داد و گفت: استانداردسازی برنج به حفظ نام و کیفیت محصول مازندران کمک می‌کند و ضریب اطمینان مصرف کنندگان را افزایش می‌دهد.

عباس رحیمی با اشاره به همکاری این اداره کل با سازمان پسماند برای مدیریت اصولی پسماند افزود: امسال ۳ هزار و ۵۰۰ بازدید با هدف صیانت از کیفیت محصولات و خدمات، از واحد‌هایی از جمله آسانسور‌ها و فضا‌های بازی کودکان انجام شده است.

مدیرکل استاندارد مازندران گفت: ۸ واحد تولیدی و ۲ آزمایشگاه امسال در مازندران به عنوان واحد‌های نمونه استانی استاندارد معرفی و قدردانی شدند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران، با اشاره به افزایش نقش بنادر شمالی در واردات کالا گفت: در شرایط جنگی، تخلیه کالا در بنادر اهمیت ویژه‌ای دارد و همراهی تولیدکنندگان و مجموعه استاندارد در این زمینه پررنگ بوده است.

عبدالرضا کریم پور، استاندارد را فراتر از یک نشان و معیاری روشن برای توسعه دانست و افزود: استاندارد در همه ابعاد زندگی نقش دارد، پایداری تولید را رقم می‌زند و با افزایش بهره وری، می‌تواند یکی از شاخص‌های توسعه باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به مشکلات ساختاری بازار برنج گفت: ورود استاندارد به این حوزه، اطمینان مصرف‌کننده را افزایش داده است.