مشاور وزیر بهداشت در سمینار تخصصی سند جامع مدیریت خطر، با تقدیر از جایگاه علمی دانشگاه به عنوان بازوی فکری وزارتخانه، بر ضرورت ایجاد ساختار واحد تصمیم‌گیری، هماهنگی میان‌بخشی و جلوگیری از تداخل وظایف در زمان بحران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن امامی رضوی مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مراسم سمینار «چالش‌ها و راهکار‌های اجرایی سند جامع مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت» که در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی برگزار شد، با تأکید بر لزوم هم‌راستایی تصمیمات اجرایی و جلوگیری از تداخل وظایف میان سازمان‌های مختلف در زمان بحران، گفت: تهیه این سند با افت‌وخیز‌های فراوانی همراه بوده است و با پیش‌رونمایی از آن می‌توان شاهد شکل‌گیری جریان‌های مثبتی در حوزه مدیریت بحران بود.

مشاور وزیر بهداشت افزود: در جریان این نشست تخصصی، بحث‌های مهمی پیرامون چالش‌های اجرایی در مدیریت بحران مطرح شد. یکی از نکات کلیدی که مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت وجود یک ساختار واحد و تصمیمات هماهنگ در سطح سازمان‌های مسئول است. بر اساس این دیدگاه، در مدیریت بحران نباید اجازه داد که تصمیمات سازمان‌ها با یکدیگر در تضاد باشد؛ بلکه باید از همان ابتدا، مأموران و مسئولان در تمام بخش‌های مرتبط (اعم از ستادی و عملیاتی) بر اساس یک دستورالعمل واحد و هماهنگ عمل کنند تا در زمان وقوع حادثه، با مشکلاتی نظیر عدم هماهنگی و اتلاف وقت مواجه نشویم.

وی گفت: همچنین در این نشست به موضوع تخصص‌های تخصصی در حوزه مدیریت سلامت در بلایا اشاره شد. با توجه به تربیت متخصصان سطح بالا در رشته مدیریت سلامت در بلایا، تأکید شد که این نیرو‌های متخصص باید در جایگاه‌های مناسب و در بطن سازمان‌های اجرایی قرار گیرند تا دانش و مهارت‌های خود را در عملیات‌های واقعی به کار بگیرند.

دکتر امامی رضوی افزود: در نهایت، چالش عدم هماهنگی میان بخش‌های پیش‌بیمارستانی و بخش‌های اورژانس بیمارستانی نیز به عنوان یکی از نقاط نیازمند اصلاح در ساختار مدیریت بحران مطرح گردید. مقرر شد که برای دستیابی به یک مدیریت منسجم، باید از تداخل وظایف میان نهاد‌های مختلف جلوگیری شده و سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری به گونه‌ای طراحی شود که تمامی سازمان‌ها (از جمله وزارت بهداشت و نهاد‌های مرتبط) در یک مسیر واحد و با هدف هم‌راستایی کامل در مدیریت حوادث گام بردارند.

وی در پایان، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی را بازوی فکری وزارت بهداشت در حوزه مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت عنوان کرد و گفت: نظام سلامت در تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد تصمیم می‌گیرد و در این مسیر مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا عهده‌دار این مهم بوده و امیدواریم با اجرای سند شاهد نتایج خوبی باشیم.