رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۵۰۰ واحد بهداشتی استان به بازسازی اساسی و زیرساخت‌های جدید نیاز دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جلال‌الدین امیری با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان گفت: لرستان در مقایسه با برخی استان‌های دیگر به‌ویژه در زمینه زیرساخت‌های درمانی با مشکلاتی مواجه است و بخشی از بیمارستان‌ها به دلیل قدمت بالا و استاندارد‌های قدیمی، نیازمند نوسازی هستند.

امیری افزود: در حوزه بهداشت نیز حدود ۵۰۰ واحد بهداشتی لرستان نیازمند بازسازی اساسی، احداث مجدد یا ایجاد زیرساخت‌ها است.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در طرح‌های جدید گفت: در شرایط فعلی نباید طرح جدیدی تعریف شود و اولویت دانشگاه، تکمیل طرح‌های موجود و به نتیجه رساندن طرح‌هایی است که اجرای آنها آغاز شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تأکیدکرد: هدف این است که طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه بهداشت و درمان با سرعت بیشتری به مرحله بهره‌برداری برسند و منابع موجود به‌گونه‌ای مدیریت شوند که بیشترین تأثیر را در ارتقای خدمات درمانی داشته باشند.

امیری با اشاره به نقش نیروی انسانی در کیفیت خدمات درمانی خاطرنشان کرد: توجه به وضعیت کارکنان، تأمین منابع مالی و پیگیری مطالبات حوزه سلامت از موضوعاتی است که برای استمرار خدمات‌رسانی باید مورد توجه قرار گیرد.