به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی استان مازندران گفت: با شکایت دو مادر و دختر، پرده از ماجرای تلخ یک کلاهبرداری برداشته شد؛ شکایتی که در آن مقادیر قابل توجهی طلا و وجه نقد، به امید وعده‌های دروغین و حل مشکلات خانوادگی از جمله بچه‌دار شدن، از مالباختگان خارج شده بود.

او افزود: در نخستین مرحله، یک خانم مرتبط با پرونده شناسایی شد؛ اما تحقیقات نشان داد او خود قربانی سوءاستفاده از هویت بوده و شخص اصلی با وعده‌های فریبنده از او بهره برده و نامش را سپر پنهان‌کاری خود قرار داده و سعی داشته هویت خود را پنهان کند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: کارآگاهان با رصد اطلاعاتی، سرنخ مردی از یکی از استان‌های شرقی کشور را به دست آوردند؛ محل اقامت او در یکی از شهرستان‌ها شناسایی و با اخذ نیابت قضایی، تیم عملیات به محل اعزام شد.

سرهنگ خورشاد افزود: در یک ضربه غافلگیرانه، متهم اصلی بازداشت شد و تحقیقات برای شناسایی دیگر شاکیان و زوایای پنهان پرونده ادامه دارد.

اودر پایان هشدار داد: شهروندان فریب ادعا‌های رمّالی و دعانویسی را نخورند و سرمایه، طلا و اطلاعات شخصی خود را در اختیار غریبه‌ها قرار ندهند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند؛ موارد مشکوک را فوراً به پلیس اطلاع دهند.