معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هشدار نسبت به افزایش بار بیماری‌های مرتبط با پوکی استخوان در پی سالمندی جمعیت، پیوستگی مراقبت‌ها و شناسایی زودهنگام افراد در معرض خطر را از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت دانست و بر ضرورت تقویت نظام ارجاع، مراقبت‌های اولیه و پیگیری بیماران پس از شکستگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در بیست‌ویکمین سمینار تازه‌های استئوپروز که چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در سالن همایش‌های غرضی بیمارستان میلاد برگزار شد، با اشاره به روند سالمندی جمعیت و افزایش نیاز‌های درمانی سالمندان، بر ضرورت آمادگی نظام سلامت برای مدیریت بیماری‌های مرتبط با کاهش تراکم استخوان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: افزایش سهم سالمندان در سال‌های آینده می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر نظام سلامت وارد کند؛ چراکه بیماری‌های مرتبط با پوکی استخوان، علاوه بر ایجاد مشکلات جسمی و کاهش کیفیت زندگی، هزینه‌های درمان و بازتوانی را نیز افزایش می‌دهند.

شکاف مراقبتی؛ چالش اصلی مدیریت پوکی استخوان

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به آمار‌های جهانی درباره شیوع پوکی استخوان و شکستگی‌های ناشی از آن، شناسایی‌نشدن و درمان‌نشدن شمار قابل‌توجهی از بیماران را از چالش‌های مهم این حوزه دانست.

رئیسی افزود: بخشی از مشکلات سلامت استخوان به گسست در زنجیره مراقبت بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که خدمات پیشگیری، مراقبت‌های تخصصی، درمان و پیگیری پس از شکستگی به‌صورت پیوسته ارائه نمی‌شوند.

وی تأکید کرد: مراقبت از بیمار نباید با درمان شکستگی در بیمارستان پایان یابد، بلکه لازم است ارتباط مؤثری میان مراقبت‌های اولیه، خدمات تخصصی، درمان و بازتوانی برقرار شود تا افراد در معرض خطر به‌موقع شناسایی شوند و بیماران نیز پس از شکستگی، مراقبت‌های مورد نیاز را دریافت کنند.

نقش پزشک خانواده در پیشگیری از شکستگی‌های ناشی از پوکی استخوان

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرو در مدیریت سلامت استخوان، نظام ارجاع و مراقبت مبتنی بر پزشک خانواده را از ابزار‌های مؤثر در شناسایی و پیگیری بیماران عنوان کرد.

وی توضیح داد: در این الگو، تیم مراقبت‌های اولیه با استفاده از ابزار‌های ارزیابی خطر و دستورالعمل‌های مشخص، وضعیت افراد را بررسی می‌کند و در صورت نیاز، آنان را به سطوح تخصصی ارجاع می‌دهد. همچنین نتایج درمان باید به سطح مراقبت اولیه بازگردد تا روند پیگیری بیمار ادامه پیدا کند.

اجرای برنامه پیشگیری از شکستگی در زنان بالای ۵۰ سال

رئیسی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: از سال ۱۴۰۲، برنامه کنترل و پیشگیری از شکستگی در زنان ۵۰ سال به بالا در تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اجرا شده است.

وی افزود: در این برنامه، پزشکان خانواده و مراقبان سلامت در سطح مراقبت‌های اولیه نقش دارند و افرادی که به بررسی‌های بیشتر نیاز دارند، برای دریافت خدمات تخصصی به سطوح بالاتر ارجاع داده می‌شوند.

ضرورت تقویت مراقبت‌های مستمر در بیماری‌های مزمن

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت تقویت شبکه مراقبت از بیماری‌های مزمن تصریح کرد: مدیریت این بیماری‌ها نمی‌تواند صرفاً بر خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در مراحل پایانی درمان متکی باشد، بلکه بخش مهمی از بار بیماری باید از طریق پیشگیری، تشخیص زودهنگام و مراقبت مستمر در سطح نخست خدمات سلامت کنترل شود.

رئیسی در پایان، توسعه برنامه‌های علمی، بهره‌گیری از تجربه‌های موفق و ارتقای کیفیت خدمات مراقبتی را از الزامات مدیریت بیماری‌های استخوانی دانست و برگزاری سمینار‌های تخصصی استئوپروز را فرصتی برای افزایش آگاهی و تقویت اقدامات پیشگیرانه در این حوزه عنوان کرد.