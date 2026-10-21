فرماندار اهر با اشاره به تمرینهای لازم برای برگزاری تمام‌الکترونیکی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا، از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای برگزاری این انتخابات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا خاکپور در جلسه شورای اداری این شهرستان، با اشاره به موضوع برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: مانور‌های لازم برای برگزاری تمام‌الکترونیکی انتخابات انجام شده است و دستگاه‌های اجرایی شهرستان آمادگی کامل برای برگزاری این رویداد را دارند.

وی افزود: تاکنون تاریخ دقیق برگزاری انتخابات به‌صورت رسمی اعلام نشده است و انتخابات در زمان اعلام‌شده از سوی وزارت کشور برگزار خواهد شد. بنابراین، هرگونه اظهارنظر شخصی در خصوص زمان برگزاری انتخابات، تا پیش از اعلام رسمی قابل قبول نیست.

رئیس شورای اداری شهرستان اهر با اشاره به برنامه‌های مربوط به هفته پدافند غیرعامل و اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای این طرح انجام شده و آموزش‌های اولیه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح از دوم آبان‌ماه تا دوم آذرماه پیش‌بینی شده است بر ضرورت همکاری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و همچنین مردم شهرستان تأکید کرد. به گفته خاکپور، در این طرح ۲۳۱ روستا و مناطق عشایری مورد توجه قرار خواهند گرفت.

فرماندار شهرستان اهر از حضور کمرنگ برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی در مراسم‌ها، مناسبت‌ها و برنامه‌های شهرستان انتقاد کرد و بر ضرورت حضور مؤثر مدیران در میان مردم و مشارکت در برنامه‌های عمومی تأکید کرد.