طرح آبخیزداری روستایی با کشت و گیاهان در ارتفاعات مشرف بر روستا‌ها در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این طرح با تمرکز بر تثبیت خاک در ارتفاعات و مدیریت جریان آب در مسیر‌های ریزش، با هدف جلوگیری از فرسایش زمین و افزایش سطح سفره‌های زیرزمینی طراحی شده‌اند.

بخش مهمی از این طرح، شامل کاشت گسترده گونه‌های گیاهی بومی و مقاوم در مناطق کوهستانی است که نه تنها به بهبود پوشش گیاهی کمک می‌کند، بلکه با ایجاد دیواره‌های سبز، از تخریب اراضی در هنگام بارش‌های شدید جلوگیری خواهد کرد.

کارشناسان معتقدند اجرای این طرح‌ها در ارتفاعات مشرف به روستاها، علاوه بر تامین امنیت زیستی و محیطی ساکنان روستاها، نقش کلیدی در حفظ توازن اکوسیستم‌های کوهستانی استان ایفا خواهد کرد.