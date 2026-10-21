فرمانده سپاه کربلا در نشست با گروه‌های جهادی مازندران، بر اجرای قرارگاهی فعالیت‌های جهادی، احیای مساجد و حسینیه‌ها، توانمندسازی جهادگران و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده سپاه کربلا با تأکید بر ضرورت رسیدگی به خانواده‌های شهدا، رزمندگان و ایثارگران، خواستار شناسایی میدانی مشکلات این خانواده‌ها و قرار گرفتن آنها در اولویت خدمت‌رسانی گروه‌های جهادی شد.

سردار موحد در نشست صمیمی با گروه‌های جهادی استان مازندران، ضمن قدردانی از تلاش جهادگران در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، فعالیت‌های جهادی را اقدامی خالصانه و بدون منت برای رضای خداوند دانست و گفت: اخلاص در کار جهادی موجب برکت فعالیت‌ها می‌شود و این ظرفیت را به وجود می‌آورد که گروه‌های جهادی با وجود امکانات محدود، اقدامات بزرگی انجام دهند.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش جان‌فدای ایران در مازندران افزود: این رویداد جلوه‌ای از همدلی، برادری، وحدت و اخلاص مجموعه‌های مختلف بود و همبستگی نیرو‌ها موجب شد اتفاقی رقم بخورد که بسیاری از افراد از ابعاد آن شگفت‌زده شدند.

فرمانده سپاه کربلا با تأکید بر نقش گروه‌های جهادی در تقویت وحدت و همدلی اجتماعی گفت: گروه‌های جهادی در این عرصه پیشتاز هستند و اخلاص و انسجام آنان می‌تواند بسیاری از موانع را برطرف کند و زمینه خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم را فراهم آورد.

فعالیت‌های جهادی باید به‌صورت قرارگاهی اجرا شود

سردار موحد یکی از ضرورت‌های فعالیت گروه‌های جهادی را اجرای برنامه‌ها به‌صورت قرارگاهی و با رویکردی جامع دانست و افزود: حضور گروه‌های جهادی در مناطق محروم نباید به یک حوزه خاص محدود شود؛ بلکه در کنار گروه‌های پزشکی، باید گروه‌های فرهنگی، عمرانی، آموزشی و قرآنی نیز حضور داشته باشند تا نیاز‌های مختلف منطقه شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

وی با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های قرارگاهی در استان‌های دیگر گفت: می‌توان این الگو را در چند شهرستان مازندران نیز اجرا کرد تا با هماهنگی و تجمیع ظرفیت‌ها، فعالیت‌های جهادی اثربخش‌تر شود و نتایج ملموس‌تری برای مردم به همراه داشته باشد.

فرمانده سپاه کربلا همچنین بر ضرورت حضور گروه‌های جهادی در مناطق محروم خارج از استان، متناسب با نیاز‌ها و مأموریت‌های موجود، تأکید کرد و افزود: این حضور علاوه بر افزایش تجربه و تنوع فعالیت‌های جهادی، موجب تقویت ارتباط مردم با مجموعه سپاه و فراهم‌شدن زمینه مشارکت مردمی در تأمین امنیت پایدار می‌شود.

رسیدگی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران در اولویت باشد

سردار موحد با تأکید بر ضرورت شناسایی نیاز‌های اولویت‌دار در داخل استان گفت: خانواده‌های شهدا، رزمندگان و ایثارگران باید در اولویت خدمت‌رسانی قرار داشته باشند و شهرستان‌ها لازم است با شناسایی مشکلات این خانواده‌ها، برای رفع نیاز‌های آنان برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به برخی مشکلات مسکن و شرایط نامناسب زندگی خانواده‌های شهدا و جانبازان افزود: ممکن است برخی از این خانواده‌ها به دلیل شرایط جسمی یا نامناسب‌بودن فضای زندگی با مشکلات روزمره مواجه باشند؛ ازاین‌رو، ضروری است نیاز‌های آنان به‌صورت دقیق شناسایی و برای رفع مشکلاتشان اقدام شود.

فرمانده سپاه کربلا تأکید کرد: کم‌بودن درخواست‌های خانواده‌های شهدا و ایثارگران نباید موجب غفلت از نیاز‌های آنان شود؛ بلکه مسئولیت داریم با بررسی میدانی، مشکلات این خانواده‌ها را شناسایی و در حد توان برای حل آنها اقدام کنیم.

احیای مساجد و حسینیه‌ها با استفاده از ظرفیت جهادگران

سردار موحد در بخش دیگری از سخنان خود، احیای مساجد و حسینیه‌ها و تقویت نقش اجتماعی آنها را از اولویت‌های فعالیت‌های جهادی برشمرد و گفت: مساجد در گذشته از ارتباط گسترده‌تری با مردم برخوردار بودند، اما برخی از آنها امروز در زمینه فعالیت‌های اجتماعی و جذب جوانان با کاهش مشارکت مواجه شده‌اند که لازم است برای رفع این وضعیت برنامه‌ریزی شود.

وی با درخواست از فرماندهان نواحی و مسئولان بسیج سازندگی برای شناسایی مساجد و حسینیه‌های دارای ظرفیت استقرار گروه‌های جهادی افزود: باید فهرست این اماکن تهیه و با هماهنگی مسئولان مربوط، زمینه حضور و فعالیت گروه‌های جهادی در آنها فراهم شود.

فرمانده سپاه کربلا همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیرو‌های متخصص برای آموزش طب رزم و تأمین تجهیزات و نیروی امدادی موردنیاز یگان تأکید کرد و خواستار بررسی تخصصی این موضوع با مشارکت مسئولان مرتبط شد.

توانمندسازی گروه‌های جهادی و ایجاد اشتغال پایدار

سردار موحد با تأکید بر اینکه فعالیت‌های جهادی باید در کنار خدمت‌رسانی به مردم، زمینه توانمندسازی اعضای گروه‌ها را نیز فراهم کند، گفت: گروه‌های جهادی باید به‌تدریج به مجموعه‌هایی توانمند تبدیل شوند که علاوه بر اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی، بتوانند زمینه اشتغال اعضای خود و حتی ایجاد فرصت‌های شغلی برای دیگران را فراهم کنند.