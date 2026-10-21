رئیس نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: کاهش ساعت فعالیت و مدت زمان پخت نان در نانوایی‌ها کمتر از ساعات تعیین‌شده به دلایلی مانند کمبود آرد تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد می‌شود.

باقر خدادادی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، درباره کاهش ساعت فعالیت برخی نانوایی‌ها و اعلام کمبود آرد از سوی این واحدها افزود: کاهش ساعت فعالیت و مدت زمان پخت نان در نانوایی‌ها کمتر از ساعات تعیین‌شده به دلایلی مانند کمبود آرد تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد می‌شود، نانوایی‌ها موظف‌ هستند در چارچوب ساعت کاری مصوب به مردم خدمات دهند.

وی ادامه داد: نانوایی‌ها به ۲ گروه یارانه‌ای و آزادپز تقسیم می‌شوند که طبق برنامه، نانوایی‌های یارانه‌ای آرد یارانه‌ای و نانوایی‌های آزادپز آرد نیمه‌یارانه‌ای دریافت می‌کنند.

رئیس نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به کاهش سهمیه آرد برخی نانوایی‌های آزادپز گفت: سهمیه این گروه از نانوایی‌ها اندکی کاهش یافته است، اما در نانوایی‌های دولتی و یارانه‌ای، کاهش سهمیه در صورت وقوع، به عملکرد نانوا و وجود تخلفاتی مانند فروش آرد بستگی دارد و سهمیه این واحدها بدون دلیل کاهش نیافته است. در زمینه توزیع دوباره آرد نیز کمبودها جبران شده است.

وی با بیان اینکه سهمیه نانوایی‌های آزادپز به دلیل دریافت آرد نیمه‌یارانه‌ای متفاوت است، بر ضرورت مدیریت سهمیه این واحدها تاکید کرد و افزود: ارائه خدمات کمتر از ساعت کاری و زمان پخت تعیین‌شده تخلف است، ضمن اینکه فعالیت خارج از ساعت تعیین‌شده نیز تخلف محسوب می‌شود و نانوایی‌ها باید مطابق ضوابط ابلاغی فعالیت کنند.