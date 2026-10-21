رئیس کل دادگستری استان همدان از پیشتازی استان در اجرای طرح «ضمانت الکترونیکی» برای زندانیان و متهمین، از ابتدای آبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، بهروز محمدی‌مهر با بیان اینکه استان همدان در زمینه ضمانت الکترونیکی در زمره استان‌های پیشتاز کشور قرار گرفته است تأکید کرد: این تحول دیجیتال، به معنای پایان دوران بازداشت‌های کوتاه‌مدت در استان است.

او افزود: در گذشته، در صورت عدم توانایی فرد برای تأمین وثیقه یا کفالت، وی ناچار بود برای مدت کوتاهی (یک یا دو شب) در بازداشت سپری کند تا زمانی که ضامن یا وثیقه مناسب معرفی شود. این فرآیند پیش‌تر با چالش‌هایی همراه بود؛ چرا که گاهی ضامن یا وثیقه‌گذار در استان‌های دیگر یا پایتخت حضور داشت و حضور فیزیکی او در مرجع قضایی الزامی بود.

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به تحولات اخیر افزود: با اتصال هوشمند به سامانه ثبت اسناد، این فرآیند اکنون تنها ظرف دو تا سه دقیقه انجام می‌شود. امروز نیز اولین ضمانت الکترونیکی در زندان مرکزی استان همدان صادر شد.

محمدی‌مهر گفت: با این سیستم جدید، دیگر نیازی به حضور فیزیکی وثیقه‌گذار در مرجع قضایی نیست؛ بلکه فرآیند احراز هویت و تأیید حقوقی از طریق ارسال کد شناسایی و به صورت کاملاً هوشمند انجام شده و در نهایت سند کفالت و وثیقه صادر می‌شود.

او تصریح کرد: هدف اصلی از این تحول هوشمندسازی، جلوگیری از بازداشت‌های کوتاه‌مدت و بی‌هدف است. انتظار می‌رود با گسترش این طرح، علاوه بر استان همدان، در سراسر کشور شاهد کاهش چشمگیر بازداشت‌های موقتی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها باشیم.