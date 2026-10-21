فرماندار بهارستان، با تأکید بر ظرفیت‌های بالقوه بانوان در جامعه، نقش محوری آنان را در مدیریت بحران‌های اجتماعی و اصلاح الگوی مصرف انرژی کلیدی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی در جلسه کمیته بانوان و خانواده شهرستان، خواستار تبدیل این جلسات به بستری برای شناسایی مسائل، ارائه راهکار و تدوین برنامه‌های اجرایی شد.

وی با اشاره به نقش بانوان در تربیت فرزندان، بهره‌گیری از ظرفیت آنان برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی را ضروری خواند.

فرماندار بهارستان همچنین بر فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی و همکاری خانواده‌ها در سرشماری عمومی نفوس و مسکن تأکید کرد.