به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار حجت سفید پوست اظهار کرد: با توجه به انسداد کامل مرز‌های استان و گشت و کمین‌های هدفمند در نقاط مرزی و برابر اخبار واصله مبنی بر قاچاق فرآورده‌های نفتی در آبراه بین المللی اروندرود به وسیله شناور‌های صیادی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دریابانان آبادان قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان با اعزام به موقع به محل، شناور مورد نظر را شناسایی و در یک عملیات ضربتی ضمن توقیف شناور متخلف، ناخدای این شناور را به دلیل حمل سوخت بدون مجوز قانونی را دستگیر کردند.

فرمانده مرزبانی خوزستان با اشاره به مقابله جدی و بدون وقفه مرزبانان با قاچاق به ویژه سرمایه ملی تصریح کرد: در این عملیات ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و توقیف شد.

کارشناسان ارزش تقریبی محموله سوخت کشف شده را افزون بر ۳۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه متهم دستگیر شده تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.