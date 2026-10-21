معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان از بررسی راهکار‌های فعال‌سازی واحد‌های غیرفعال و نیمه‌فعال پرواربندی گوساله و بره با هدف توسعه تولید قراردادی گوشت قرمز در استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالامیر نیرومند اظهار کرد: جلسه بررسی راهکار‌های فعال‌سازی واحد‌های غیرفعال و نیمه‌فعال پرواربندی با حضور مدیرعامل شرکت کاوشگران اوج پردیس، مدیر امور دام و مدیرعامل اتحادیه دامداران استان برگزار شد.

وی افزود: این جلسه با هدف حفظ و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود دامپروری، ارتقای بهره‌وری، توسعه زنجیره تولید و ایجاد ارتباط مؤثر میان تأمین نهاده، پرورش دام و فرآوری محصولات دامی برگزار شد.

نیرومند ادامه داد: شرکت کاوشگران اوج پردیس با اعلام آمادگی برای همکاری با واحد‌های دارای پروانه بهره‌برداری معتبر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و شرایط مشارکت در چارچوب تولید قراردادی را تشریح کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر نقش اتحادیه دامداران در حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل ارتباط میان دامداران و شرکت، خاطرنشان کرد: مقرر شد اتحادیه دامداران استان ضمن بررسی شرایط و شیوه‌نامه همکاری، نتیجه بررسی‌ها و پیشنهاد‌های خود را تا هفته آینده به شرکت اعلام کند و در صورت نهایی شدن قرارداد، فهرست دامداران متقاضی واجد شرایط را برای آغاز همکاری ارائه دهد.

نیرومند خاطرنشان کرد: اجرای این سازوکار، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود، حمایت از دامداران و تقویت پایداری تولید گوشت قرمز در استان خوزستان را فراهم نماید.