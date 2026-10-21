سامانه ملی مطالبه‌گری «سو» در راستای توسعه مشارکت مردمی و تقویت نظارت اجتماعی و با هدف ایجاد ارتباط هوشمند میان مردم و مسئولان در استان فارس رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در راستای توسعه مشارکت مردمی و تقویت نظارت اجتماعی، از سامانه ملی مطالبه‌گری «سو» با هدف ایجاد ارتباط هوشمند میان مردم و مسئولان در استان فارس رونمایی شد؛ این سامانه که عنوان خود را از مفهوم «سمت و جهت» گرفته است، با اقدامات تکمیلی از جمله استفاده از مهر اختصاصی در شبکه پستی، برای گسترش آگاهی عمومی دنبال می‌شود.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین کرم عباسی به معرفی این سامانه و تبیین اهداف آن پرداخت.

حضرت آیت‌الله دژکام نیز با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری اجتماعی، بر نقش این سامانه در تقویت نظارت همگانی و تحقق مطالبه‌گری مسئولانه تأکید کردند.

سامانه «سو» با هدف ایجاد سازوکاری هوشمند برای ارتباط میان مردم و مسئولان طراحی شده است. در ادامه این برنامه‌های ترویجی، اقدامی ابتکاری در اداره‌کل پست استان فارس انجام شد که در آن، از مهر اختصاصی سامانه «سو» برای مرسولات پستی رونمایی شد.

این اقدام با هدف بهره‌گیری از ظرفیت گسترده شبکه پستی برای معرفی سامانه و افزایش آگاهی عمومی انجام شده است و گامی نوآورانه در مسیر گسترش مشارکت شهروندان در مطالبه‌گری و نظارت اجتماعی به شمار می‌رود.