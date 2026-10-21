به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: آتش‌سوزی در نیزار‌های ضلع جنوبی تالاب حسنلو با تلاش سه‌ساعته محیط‌بانان، نیرو‌های آتش‌نشانی و جوامع محلی مهار شد. اکبر قایمی افزود: پس از اعلام وقوع آتش‌سوزی در نیزار‌های ضلع جنوبی تالاب حسنلو، ۲ تیم آتش‌نشانی از شهر‌های نقده و محمدیار به همراه ۲۰ نفر از محیط‌بانان و اعضای جوامع محلی برای مهار حریق وارد عمل شدند.وی افزود: عملیات مهار آتش پس از سه ساعت تلاش به پایان رسید و از گسترش حریق به سایر بخش‌های تالاب جلوگیری شد. با این حال بیش از هفت هکتار از پوشش نیزاری این تالاب در آتش سوخت.رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده با اشاره به دشواری عملیات مهار حریق گفت: خشک بودن نیزارها، ناهمواری زمین و نامناسب بودن مسیر دسترسی به محل آتش‌سوزی، روند عملیات را با مشکل مواجه کرده بود، اما نیرو‌های حاضر موفق شدند آتش را مهار کنند.قایمی ادامه داد: علت وقوع این آتش‌سوزی و میزان دقیق خسارت‌های واردشده به پوشش طبیعی تالاب همچنان در دست بررسی است.وی از شهروندان و طبیعت‌گردان خواست با توجه به شرایط پوشش گیاهی منطقه، از روشن کردن آتش و هرگونه اقدامی که احتمال وقوع حریق را افزایش می‌دهد، خودداری کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده دود یا آتش در عرصه‌های طبیعی، موضوع را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.