به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کبری توکلی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای فصل کشت گوجه‌فرنگی، اظهار کرد: کشت محصول گوجه‌فرنگی در سطح اراضی استان بوشهر آغاز شده و زمان برداشت نخستین محصول آن در آستانه فصل زمستان و اوج آن از دی تا اسفند است.

وی با بیان اینکه در سال زراعی جاری ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع استان به زیر کشت محصول گوجه‌فرنگی قرار می‌گیرد، افزود: پیش‌بینی می‌شود بالغ بر ۶۷۰ هزار تن از این مزارع تولید و برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: از مجموع ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار، پیش‌بینی می‌شود هزار و ۲۰۰ هکتار به کشت پاییزه، نه‌هزار و ۵۰۰ هکتار به کشت زمستانه و ۸۰۰ هکتار به سایر کشت‌ها اختصاص یابد؛ همچنین به تفکیک شهرستان‌ها، ۵۵۰۰ هکتار در شهرستان دیر، ۳۵۰۰ هکتار در شهرستان دشتی، ۲۰۰۰ هکتار در دشتستان و مابقی در شهرستان‌های کنگان، عسلویه و جم کشت می‌شود.

وی با اشاره به نوع بذر و شیوه‌های کاشت تصریح کرد: با توجه به سطح زیر کشت، قریب به ۲۵۰ میلیون عدد نشای گوجه‌فرنگی مورد نیاز است که بیشتر از ارقام بدرو، برنتا، بریویو، افرا، باسیمو، ۸۳۲۰، متین، ۴۱۲۹ و ... تأمین می‌شود و ۱۰۰ درصد مزارع به روش کشت نشایی انجام می‌گیرد.

توکلی درباره میزان مصرف و صادرات محصول تولیدی گفت: انتظار می‌رود از مجموع ۶۷۰ هزار تن محصول تولیدی، مقدار ۱۲۰ هزار تن برای مصارف صنایع تبدیلی، فرآوری و تولید رب گوجه‌فرنگی و فرآورده‌های جانبی مورد استفاده قرار گیرد و بیش از ۲۵۰ هزار تن نیز به کشور‌های همسایه و مقاصد خارجی دیگر در راستای ارزآوری صادر شود؛ همچنین بقیه محصول نیز به صورت تازه‌خوری و سالادی به مصرف می‌رسد.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آبی، یادآور شد: با توجه به ابلاغ الگوی کشت و وضعیت میزان آب قابل برنامه‌ریزی در استان، از تولیدکنندگان و کشاورزان درخواست می‌شود نسبت‌به هماهنگی با اهداف الگوی کشت، مدیریت منابع آب و خاک و مدیریت مزارع اقدام کنند.