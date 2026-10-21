گروه هکری حنظله اعلام کرد: اعضای آن موفق شده‌اند به پایگاه‌های ارتش رژیم صهیونیستی ،نفوذ کنند و آنچه در داخل آنها می‌گذرد را ثبت کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش پایگاه خبری عبری لایو، پایگاه والا اعلام کرد: گروه هکری «حنظله» صبح امروز بیانیه‌ای فوق‌العاده منتشر واعلام کرد: اعضای آن موفق شده‌اند به پایگاه‌های ارتش اسرائیل نفوذ کنند و آنچه در داخل آنها می‌گذرد را ثبت کنند.

به گفته این گروه، تصاویر شامل صحنه‌هایی از داخل تأسیسات نظامی، اتاق‌های جلسات و مقر‌های فرماندهی است. در برخی از مواد منتشرشده توسط این گروه، مناطقی از داخل پایگاه‌های نظامی، تجهیزات نظامی و اتاق‌هایی که سربازان از آنها استفاده می‌کنند، دیده می‌شود.

در یکی از کلیپ‌ها، سربازانی دیده می‌شوند که در حال تماشای انیمیشن «باب‌اسفنجی» هستند.