سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه نگاه جزیره‌ای و قوانین تحمیلی مسائل ذی‌نفعان را حل نمی‌کند، گفت: تعامل با کارفرمایان و پیمانکاران بر پایه تفاهم، منافع مشترک و حمایت از جبهه تولید دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محمدی، در دیدار با اعضای انجمن پیمانکاران عمرانی ایران با تأکید بر اینکه ریشه اصلی چالش‌ها و مناقشات میان سازمان و شرکای اجتماعی ناشی از نگاه‌های جزیره‌ای است، گفت: اصرار بر رویه‌ها و مقررات تحمیلی و نادیده گرفتن منافع مشترک با کارفرمایان، سازمان را دچار وارونگی فکری، فرسایش درونی و کاهش سرمایه اجتماعی می‌کند.

هشدار نسبت به فرسایش سرمایه اجتماعی

محمدی با بیان اینکه اصرار بر رویه‌ها و مقررات تحمیلی، سازمان را دچار وارونگی فکری، فرسایش درونی و کاهش سرمایه اجتماعی می‌کند، افزود: کاهش اعتماد شرکای اجتماعی دقیقاً زمانی رقم می‌خورد که سازمان صرفاً از دریچه یک‌طرفه و بر اساس خط‌کش‌های اداری به مسائل نگاه کند. متأسفانه در دوره‌های گذشته، برخی مقررات و رویه‌های تحمیلی به این مناسبات افزوده شده که کارفرمایان و تولیدکنندگان را با تنگنا مواجه ساخته است.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در پایان با تأکید بر لزوم اصلاح رویه‌های تعاملی با بخش پیمانکاری و تولیدی افزود: تأمین اجتماعی به جای رویکرد تقابلی، به سمت تفاهم بر سر استاندارد‌ها و منافع متقابل با کارفرمایان و کارگران حرکت می‌کند تا هم پایداری منابع سازمان حفظ شود و هم چرخ پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور متوقف نماند.