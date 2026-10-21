سرپرست مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش بر ضرورت معرفی تجربه‌های موفق و ارائه نمونه‌های عینی از مسائل حل‌شده در استان‌ها تأکیدکرد و گفت: بازتاب این تجربه‌ها می‌تواند علاوه بر معرفی ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش، زمینه انتقال دانش و تجربه میان استان‌ها و تقویت یادگیری سازمانی را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ زهرا علی‌اکبری در گردهمایی رؤسای ادارات اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌وپرورش کشور، با تبیین الزامات ارتقای عملکرد رسانه‌ای استان‌ها، بر ضرورت عبور از اطلاع‌رسانی پراکنده و حرکت به سمت ارتباطات هدفمند، شبکه‌ای و مبتنی بر برنامه، تأکید کرد و گفت: رویکردی که با پیوند ظرفیت‌های رسانه ملی، خبرگزاری‌ها، مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی، زمینه بازتاب مؤثرتر سیاست‌ها و دستاورد‌های نظام تعلیم‌وتربیت را فراهم می‌کند.

علی اکبری افزود:در نظام تعلیم و تربیت با بزرگترین و اثرگذارترین سرمایه اجتماعی کشور یعنی معلمان و دانش‌آموزان سر و کار داریم. در چنین وسعت عظیمی، کار روابط‌عمومی صرفاً انعکاس یک‌طرفه اخبار یا انتشار یک اطلاعیه نیست؛ بلکه هنر «روایتگری صادقانه»، «مدیریت افکار عمومی»، «امیدآفرینی» و «ترسیم چهره واقعی و روشن مدرسه» است.

سرپرست مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی با بیان این که امروز نظام آموزشی با رویکرد‌ها و تحولات جدی روبه‌رو است، گفت: سند تحول بنیادین، نهضت توسعه عدالت آموزشی، ارتقای جایگاه منزلت معلم و توجه ویژه به کانون «مدرسه»، نیازمند پیوست رسانه‌ای دقیق، هوشمندانه و به‌هنگام است. اگر تلاش‌های شبانه‌روزی معلم و مدیر دلسوز در اقصی نقاط کشور روایت نشود، گویی اتفاقی نیفتاده است. شما هستید که با هنر رسانه‌ای خود، این مجاهدت‌ها را ماندگار می‌کنید.

وی با تأکید بر ضرورت حضور مستمر و برنامه‌ریزی‌شده مدیران کل و معاونان آموزش‌وپرورش در رسانه ملی، بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی سراسری و استانی را یکی از محور‌های اصلی فعالیت روابط عمومی‌ها دانست و خواستار تقویت تعامل سازمان‌یافته با این رسانه‌ها شد.

علی‌اکبری گفت: حضور رسانه‌ای استان‌ها باید از حالت مناسبتی و مقطعی خارج شود و بر اساس برنامه‌ای مشخص، موضوعات اولویت‌دار، ظرفیت‌های تخصصی مدیران و نیاز‌های اطلاع‌رسانی جامعه مخاطب سامان یابد.

وی افزود: در این چارچوب، ارتباط مستمر با شبکه‌های استانی و استفاده از فرصت‌های رسانه‌ای برای تبیین برنامه‌ها و انعکاس اقدامات مؤثر آموزش‌وپرورش اهمیت ویژه‌ای دارد.

از ارتباط با رسانه‌ها تا مدیریت هوشمند جریان خبر

وی بر ضرورت تقویت پیوند با خبرگزاری‌ها و مطبوعات، تأکید کرد: ارتباطی که باید علاوه بر انتشار اخبار روزمره، به بازتاب دستاورد‌های آموزشی و تربیتی، انتقال تجربه‌های موفق استان‌ها و معرفی اقدامات اثربخش در سطح ملی منجر شود.

به گفته وی؛ باید برای بهره گیری از ظرفیت خبرگزاری‌ها و مطبوعات محلی به‌صورت هدفمند برنامه ریزی کنیم و تولید یادداشت‌های تخصصی، گفت‌و‌گو با مدیران و کارشناسان و انتشار گزارش‌های مستند از اقدامات انجام‌شده، بخشی از برنامه مستمر روابط عمومی‌ها باشد.

شبکه‌سازی رسانه‌ای؛ از ساختار رسمی تا کنشگران اثرگذار

وی با اشاره به توسعه شبکه‌های ارتباطی رسمی و غیررسمی، گفت: روابط عمومی‌ها باید با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های سازمانی و شناسایی افراد اثرگذار و همراه در حوزه آموزش‌وپرورش، دامنه انتشار پیام‌های معتبر و بازتاب دستاورد‌های این مجموعه را گسترش دهند.

وی تصریح کرد: تقویت ارتباط میان ستاد، استان‌ها، مناطق و مدارس، استفاده از ظرفیت معلمان و دیگر کنشگران اجتماعی و بهره‌گیری از بستر‌هایی مانند شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند به شکل‌گیری جریان ارتباطی منسجم‌تر و افزایش اثربخشی اطلاع‌رسانی کمک کند.

علی اکبری گفت: در این رویکرد، شبکه‌سازی صرفا به افزایش تعداد مخاطبان محدود نیست، بلکه بر ایجاد ارتباط پایدار، تقسیم کار روشن و بهره‌گیری هماهنگ از ظرفیت‌های موجود استوار است.

ارزیابی عملکرد استان‌ها بر پایه شاخص‌های روشن

علی‌اکبری افزود: تدوین این شاخص‌ها، علاوه بر فراهم کردن امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد استان‌ها، زمینه شناسایی تجربه‌های موفق، انتقال الگو‌های اثربخش و برنامه‌ریزی برای ارتقای نقاط قابل بهبود را فراهم می‌کند.

سرپرست مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی با تاکید بر واکنش سریع، مستند و متناسب با موضوع، در کنار روایت دقیق رویداد‌ها و مدیریت بازخورد‌های افکار عمومی، گفت: این رویکرد از مؤلفه‌های اصلی است؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش هماهنگی ارتباطی، کاهش ابهام و تقویت اعتماد مخاطبان کمک کند.

روایت دستاوردها؛ از تجربه‌های محلی تا بازتاب ملی

وی بر ضرورت معرفی تجربه‌های موفق و ارائه نمونه‌های عینی از مسائل حل‌شده در استان‌ها تأکیدکرد و گفت: بازتاب این تجربه‌ها می‌تواند علاوه بر معرفی ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش، زمینه انتقال دانش و تجربه میان استان‌ها و تقویت یادگیری سازمانی را فراهم کند.

علی اکبری گفت: برآیند محور‌های مطرح‌شده در این گردهمایی، حرکت به سمت الگوی یکپارچه مدیریت ارتباطات در آموزش‌وپرورش است؛ الگویی مبتنی بر برنامه‌ریزی رسانه‌ای، شبکه‌سازی هدفمند، ارزیابی شاخص‌محور، رصد مستمر و واکنش سریع که در آن، روابط عمومی نقشی فراتر از انتشار خبر دارد و به یکی از پیشران‌های اصلی تبیین سیاست‌ها، بازتاب دستاورد‌ها و ارتباط مؤثر با جامعه تبدیل می‌شود.