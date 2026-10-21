در نشست تبیینی «دانشگاه مبعوث؛ پیشران تحقق تمدن نوین ایران اسلامی» در دانشگاه فرهنگیان هرمزگان از دکتر مختار ذاکری، مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان هرمزگان و پدر گرانقدر شهیدان اسما و سلما ذاکری، با لوح تقدیر و هدیه معنوی قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این مراسم که با حضور سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت شهید جمهور آیت‌الله دکتر رئیسی؛ قاسم جعفری، معاون فرهنگی و اجتماعی بسیج اساتید کشور؛ جواد بخشی الموتی، رئیس مرکز رسانه و فضای مجازی بسیج اساتید کشور؛ و پاک‌سرشت، رئیس دفتر هماهنگی بسیج اساتید در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، لوح تقدیر و سپاس و هدیه معنوی میرسامان پیشوایی به دکتر ذاکری تقدیم شد.

در بخشی از این لوح تقدیر، با اشاره به شهادت مظلومانه شهیده اسما و شهیده سلما ذاکری در حمله جنایت‌کارانه آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب، آمده است: «تاریخ این سرزمین گواه آن است که شکوه دین و دانش، هنگامی به اوج می‌رسد که با ایمان، ایثار و آزادگی درآمیزد.» همچنین تربیت دو گل از گل‌های بهشتی مدرسه شجره طیبه، موجب جاودانه شدن نام آن شهیدان در دفتر پرافتخار شهادت توصیف شده و تلاش علمی دکتر ذاکری تا مرتبه دانشیاری، «جلوه‌ای از پیوند مبارک دین و دانش» دانسته شده است.