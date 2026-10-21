رئیس دبیرخانه شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی گفت : بسته سیاست‌های تجاری گندم با رویکرد بازنگری در خرید تضمینی و مدیریت یکپارچه زنجیره آرد و نان تدوین می‌شود.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دبیرخانه شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی با اشاره به آغاز فرایند تعیین قیمت محصولات اساسی اعلام کرد: به دلیل اختلاف‌نظر میان بخش دولتی و غیردولتی درباره قیمت گندم، شورای قیمت‌گذاری تصمیم گرفت به‌جای تمرکز صرف بر قیمت خرید تضمینی، کل زنجیره گندم، آرد و نان را به‌صورت یکپارچه بررسی کند.

جانعلی بهزادنسب با اشاره به تفاوت دیدگاه‌ها تصریح کرد که بخش خصوصی بر جبران هزینه‌های واقعی تولید تأکید دارد، در حالی که رویکرد سازمان برنامه و بودجه بر این است که قیمت تضمینی بیشتر به عنوان کف حمایتی برای جلوگیری از زیان کشاورزان عمل کند.

به گفته بهزادنسب، تدوین این بسته سیاستی به مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی سپرده شده و پیش‌بینی می‌شود تا اوایل هفته آینده برای بررسی و تصویب نهایی در شورای قیمت‌گذاری ارائه شود.

این مسئول در پایان هدف از این رویکرد را هدایت تدریجی بازار گندم به سمت سازوکار‌های معمول بازار و کاهش ضرورت خرید تمام‌محصول توسط دولت عنوان کرد؛ به گونه‌ای که ضمن صیانت از منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حمایت‌های لازم پایدار بماند.