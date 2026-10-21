پاراآسیایی ناگویا؛ تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران فینالیست شد
تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان در مرحله نیمه نهایی بازیهای پاراآسیایی ناگویا، تایلند را شکست داد و فینالیست شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای ملی بسکتبال با ویلچر ایران و تایلند در مرحله نیمه نهایی بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر) برگزار شد. در این دیدار، ملی پوشان ایران با نتیجه ۸۳ بر ۵۰ صاحب برتری شدند.
بدین ترتیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران به مرحله نهایی پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی راه یافت.