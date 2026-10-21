به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از جذب ۱۰۰ میلیارد ریال از مجموع ۱۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار تخصیصی مکانیزاسیون کشاورزی این شهرستان تا مهر امسال خبر داد.

معصومه صفری اوریمی گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از بهره‌برداران و تأمین ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی به متقاضیان پرداخت شده است.

وی با اشاره به نقش تسهیلات مکانیزاسیون در تأمین نیاز‌های بخش کشاورزی افزود: این اعتبارات با هدف تسهیل دسترسی کشاورزان به ماشین‌آلات و ادوات مورد نیاز و فراهم‌کردن زمینه توسعه مکانیزاسیون در فعالیت‌های کشاورزی به بهره‌برداران اعطا می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر ادامه داد: در شش‌ماهه نخست امسال، تسهیلات مکانیزاسیون به ۷ متقاضی واجد شرایط پرداخت شد تا بخشی از نیاز بهره‌برداران به تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی تأمین شود.

صفری اوریمی، کمباین، تراکتور، دستگاه نشاکار و تیلر را از جمله تجهیزات مورد حمایت در قالب خط اعتباری توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اعلام کرد که در مراحل مختلف عملیات کشاورزی، از آماده‌سازی زمین و کاشت و داشت تا برداشت محصول کاربرد دارند.

وی با اشاره به اهمیت نوسازی و تجهیز ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی گفت: توسعه مکانیزاسیون با فراهم‌کردن امکان انجام به‌موقع عملیات زراعی، می‌تواند به مدیریت بهتر زمان، کاهش وابستگی به نیروی کار در برخی مراحل تولید و افزایش دقت در فعالیت‌های کشاورزی کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر همچنین تأمین ماشین‌آلات مناسب را یکی از نیاز‌های مهم بهره‌برداران برای مدیریت بهتر عملیات تولید دانست و افزود: دسترسی به ادوات و تجهیزات متناسب با نوع فعالیت کشاورزی می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از منابع، کاهش بخشی از هزینه‌های عملیاتی و بهبود روند تولید محصولات کشاورزی را فراهم کند.