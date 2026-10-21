رئیس اتاق تعاون ایران: خراسان جنوبی به ازای هر هزار نفر جمعیت، تقریباً یک تعاونی دارد که بالاتر از میانگین کشوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عبداللهی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در کشور گفت: حدود ۲۰ میلیون نفر در این تعاونی‌ها عضویت دارند که با احتساب تعاونی‌های سهام عدالت، شمار اعضا به بیش از ۵۵ میلیون نفر می‌رسد.

وی انتخاب اتاق تعاون خراسان جنوبی به‌عنوان اتاق تعاون برتر کشور را از موفقیت‌های بخش تعاون استان دانست و افزود: این موفقیت نشان‌دهنده عملکرد مناسب تعاونی‌ها و ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در استان است.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی گفت: با اصلاح قانون و واگذاری اختیار تصمیم‌گیری درباره معادن به مدیران استانی، زمینه تسریع واگذاری امتیاز بهره‌برداری از معادن به تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی فراهم شده است.

عبداللهی تأمین مالی تعاونی‌های فعال در بخش‌های مسکن و کشاورزی را از دیگر محور‌های پیگیری در سفر به خراسان جنوبی عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم با هماهنگی بانک توسعه تعاون، بخشی از منابع مالی این بانک به استان اختصاص یابد تا زمینه توسعه فعالیت تعاونی‌ها فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به عملکرد تعاونی‌ها در سال گذشته گفت: بر اساس آمار‌های ملی، تعاونی‌های کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داشته‌اند؛ هرچند به گفته وی، با احتساب صادرات ثبت‌نشده در آمار‌های گمرکی، رقم واقعی صادرات بخش تعاون می‌تواند بیشتر باشد.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به نقش تعاونی‌های مصرف در تأمین نیاز‌های مردم در شرایط جنگی گفت: این تعاونی‌ها حتی در دشوارترین شرایط نیز فعالیت خود را متوقف نکردند و به خدمت‌رسانی ادامه دادند.

عبداللهی در پایان با اشاره به باقی‌ماندن حدود ۴۲ هزار واحد نیمه‌تمام مسکن مهر در کشور گفت: تاکنون حدود ۲۰ هزار واحد به نتیجه رسیده و تلاش می‌کنیم با همکاری وزارت راه و شهرسازی، پرونده واحد‌های باقی‌مانده نیز تا پایان امسال تعیین تکلیف و واحد‌ها به متقاضیان تحویل داده شود.