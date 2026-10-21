بمنظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در مراسمی از دویست بانوی برتر ورزشکار و محجبه هرمزگانی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ ریحانه خلاقی مربی باشگاه منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران در این مراسم گفت: این بانوان ورزشکار محجبه، در رده سنی هفت تا ۴۰ سال در رشته‌های تکواندو، کاراته و آمادگی جسمانی برتر شدند.

معاون هماهنگ کننده منطقه یکم ندسا هم در این مراسم گفت: بانوان ورزشکار ایرانی همواره با حفظ حجاب در عرصه‌های مختلف بین المللی خوش درخشیدند.

سردار خاکساری افزود: حجاب دژ و قلعه‌ای برای پاسداری از گوهر عفاف است که بانوی ایرانی آن را به خوبی به جهانیان ثابت کرده است.

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