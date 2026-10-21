به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمانشاه،سرهنگ "مسعود همتي" اظهار کرد: در راستاي گسترش خدمات غيرحضوري و تسهيل و تسريع در رسيدگي به درخواست هاي مشمولان، مجوز خروج از کشور براي متعهدين آموزش و پرورش و قوه قضاييه از مهرماه سال جاري فقط به صورت اينترنتي صادرمي شود.

وي افزود: آن دسته از متعهدين قوه قضاييه و آموزش و پرورش که درخواست خروج از کشور براي سفرهاي زيارتي و سياحتي را دارند، مي بايست با ورود به پايگاه اطلاع رساني سازمان به نشاني www.vazifeh.police.ir وانتخاب درگاه خدمات الکترونيک ، وارد سامانه ي سخا شده و با ثبت درخواست در اين سامانه و پرداخت هزينه خدمات و تاييد ازسوي آموزش وپرورش و يا قوه قضاييه در سامانه سخا ،وثيقه لازم را با توجه به نوع سفر خود پرداخت کرده و در نهايت مجوز خروج از کشور صادر مي شود.

معاون وظيفه عمومي انتظامي استان کرمانشاه گفت: آن دسته از متعهدين خدمت که تعهد آنان در سامانه وظيفه عمومي ثبت شده ، مي توانند براي دريافت مجوز خروج از کشور اقدام کنند.

سرهنگ همتي خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده هاي آنان براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان به نشاني www.vazifeh.police.ir و يا کانال سازمان در پيام رسان هاي داخلي(سروش،ايتا و روبيکا،شاد) به نشاني khabaresarbazi@ از آخرين اخبار مربوطه مطلع شوند.