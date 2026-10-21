

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مردم دیار علویان در کنار دیگر هموطنان در دویست و سی و چهارمین شب مقاومت، پیامی روشن به جهانیان مخابره کردند معادلات منطقه و جهان بیشتر از آن چیزی است که دشمنان برایش برنامه‌ریزی کرده‌اید.» این حضور مستمر، نشان‌دهنده قدرت نرم و سخت جمهوری اسلامی در مدیریت بحران‌های جهانی است و اثبات می‌کند که اراده یک ملت متحد، می‌تواند تمامی محاسبات دشمنان را بر هم بزند.





گزارش از دیوارگر