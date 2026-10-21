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شبهای ایستادگی ملت ایران، اکنون دیگر نه فقط یک حرکت داخلی، بلکه به یک پدیده تأثیرگذار در معادلات بینالمللی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مردم دیار علویان در کنار دیگر هموطنان در دویست و سی و چهارمین شب مقاومت، پیامی روشن به جهانیان مخابره کردند معادلات منطقه و جهان بیشتر از آن چیزی است که دشمنان برایش برنامهریزی کردهاید.» این حضور مستمر، نشاندهنده قدرت نرم و سخت جمهوری اسلامی در مدیریت بحرانهای جهانی است و اثبات میکند که اراده یک ملت متحد، میتواند تمامی محاسبات دشمنان را بر هم بزند.
گزارش از دیوارگر